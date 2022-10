Creada l’any 1979, la Coral Sant Antoni de Maó mai havia deixat d’actuar. Però l’esclat de la covid va marcar un abans i un després en aquesta agrupació i tots els cantaires van haver d’aturar els assajos.

Ara, després d’aquests quasi tres anys que han passat, s’han tornat a ajuntar i ja preparen el repertori de Nadal per pujar, de nou, dalt de l’escenari i començar una nova etapa.

Qui ara dirigeix la batuta és Montse Mercadal, que reemplaça a Merche Orfila, abans directora de la coral. Agafa el testimoni amb il·lusió i això, segons el president de la coral, Joan Llull, és el més important.

Tots els membres comparteixen les mateixes ganes, després de quasi tres anys en què no han pogut ajuntar-se per les restriccions contra la covid.

L’espai on preparen el repertori, a Santa Maria, no complia amb les recomanacions sanitàries i, per això, van haver de deixar a un costat els assajos i la coral.

Ara, que ja ha millorat la situació, s’han pogut tornar a ajuntar al mateix lloc sense riscos per començar, pràcticament, de nou.

A la coral s’hi mantenen antics cantaires i s’hi han afegit altres nous. En total són uns 22 apassionats de la música i el cant que cerquen a més companys per acabar d’omplir la coral. Tothom, diuen, i de totes les edats, és ben rebut.

Ara, expliquen, l’objectiu és tornar als orígens, tornar a començar amb música senzilla i anar pujant de nivell a mida que s’incorporin més veus i es torni a agafar el ritme de sempre.

Quan aquest període de «prova» hagi passat, diuen, acabaran de definir el camí que seguirà la Coral Sant Antoni.

De moment, els cantaires van reprendre els assajos. Els celebren cada dimecres a les 20.30 hores a l’espai que tenen habilitat a Santa Maria de Maó. Estan ben centrats en preparar el repertori de Nadal, que avancen està format per unes cinc o sis cançons nadalenques.