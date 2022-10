«La edad de la inocencia» es el nuevo libro que Yessi Marrero, de 21 años, ha publicado bajo el sello editorial de Círculo Rojo. Nacida en Santo Domingo, en la República Dominicana, Yessi arribó a Menorca en 2008 y es en la Isla donde realmente se ha criado, ha crecido como persona y ha empezado a construirse un trayectoria en el mundo de la literatura. Su vida profesional ha conocido diferentes oficios, ha trabajado en una tienda de souvenirs, también de camarera y desde hace dos años se gana la vida en el sector de la hostelería.

La lectura fue una recomendación de su profesora del colegio para intentar sobreponerse a una etapa de la vida un tanto complicada, lo que la llevó a construir historias que iba guardando en el cajón, hasta alcanzar un total de once. En 2020 recuperó una de estas historias que, después de someterla a un proceso de revisión por el tiempo transcurrido desde su redacción, transformó en un libro con el título de «La apuesta» publicado por Ediciones Albores.

En esta ocasión, «La edad de la inocencia», su segundo libro, es de reciente creación, que se presentó la semana passada en un acto celebrado en el Saboy, en Es Mercadal, la próxima cita será el 16 de noviembre en la Casa del Libro en Palma y la siguiente una semana después en la Biblioteca Pública de Es Mercadal. Mientras tanto, ya trabaja en la revisión de otra de sus redacciones de juventud para alumbrar en un futuro próximo su tercer libro.

¿Cuándo empezó a escribir?

-Mi afición por escribir surgió con 12 años, en el colegio, estaba en un momento muy feo de mi vida y fue mi profesora de castellano quien me aconsejó leer muchos libros, que me iría bien y menos mal que le hice caso.

¿Qué es ‘La edad de la inocencia’?

-Es un libro de ficción con un contenido de erotismo, trata de dos personajes, de dos mundos, el protagonista está en el mundo de la realidad y la protagonista vive en un mundo fantasioso, donde nadie crece, todos se quedan en la edad de la inocencia. Cuando estos dos mundos se unen los dos protagonistas tienen aventuras y ambos conocen la pasión con la que empieza toda la historia, descubren nuevas cosas, los dos personajes empiezan a descubrirse ellos mismos.

¿Qué tiene el libro de ficción y qué tiene de autobiografía?

-Se trata de una historia inventada, aunque seguramente hay algo en él que tiene que ver con mi vida, pero no ha sido mi intención hacer un libro autobiográfico.

¿De qué trata su primer libro, ‘La apuesta’?

-La historia de mi primer libro, «La apuesta», le pasó a una compañera de clase, trata de la vida estudiantil, el chico más popular del colegio hace una apuesta con sus amigos, afirma que conquistará a la joven más fea del instituto. El chico hace todo lo que tiene a su alcance para conquistarla y llevársela a la cama, lo consigue pero acaba enamorándose de ella. Y después los dos intentan superar todas las mentiras que ella ha tenido que sufrir. Es una historia que junta realidad con ficción, me basé en unos hechos reales, pero completé el relato con hechos inventados.

¿Está trabajando en un nuevo proyecto?

-Tengo escritas 11 historias, pero no están publicadas, excepto «La apuesta» que era una de esas historias y fue mi primer libro. Actualmente, estoy revisando y perfeccionando el estilo de una de estas historias, claro los años van pasando y ahora lo adapto con un estilo con el que me siento mejor, pero siempre respetando la idea inicial, aunque el título de cuando lo escribí no me gusta, pero todavía no tengo el definitivo. En cambio, «La edad de la inocencia» fue una idea que me vino a la cabeza y la escribí.

¿Tiene algún escritor preferido?

-No hay un autor preferido sobre los demás, si me gusta un libro investigo más libros del mismo autor, aunque puedo citar a Stephen King, Ana Coello o Sam León.