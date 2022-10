Ana I. Saiz Gomis es licenciada en Psicología, una ciencia que aborda no siempre desde la perspectiva más tradicional, por lo que le gusta referirse a sí misma como «acompañante emocional». Un campo en el que esta madrileña, afincada en la Isla desde hace 16 años, viene trabajando desde hace tiempo y que recientemente ha dado como fruto la publicación de su primer trabajo editorial, una novela gráfica (con extensión de cuento) que lleva por título «La princesa extraviada» (Círculo Rojo, 2022).

Estamos, relata, ante un cuento dirigido a todas esas mujeres que aún tienen una deuda pendiente consigo mismas. «Me ha inspirado mi propia historia y las historias que he escuchado tantas veces, que se repiten una y otra vez, que aún con personajes y escenarios distintos reflejan dolores y anhelos similares. Especialmente los testimonios de las mujeres que acuden a terapia y al taller de autoestima ‘Princesas Extraviadas: el valor de valorarte’, que desde hace seis años realizo junto a mi hermana, la fotógrafa Mara Saiz», comenta.

El taller es la base de una aventura editorial que reconoce bebe de su «propia trayectoria de autoestima fluctuante». A eso hay que sumarle el hecho de que cuando empieza a trabajar como terapeuta descubre que «hay una cantidad de personas increíble, especialmente mujeres, con muy baja autoestima, metidas en relaciones a veces muy tóxicas, de mucha dependencia emocional; mujeres muy tristes y muy infelices».

Una imagen del cuento gráfico 'La princesa extraviada'

Tomando esa situación como punto de partida, Saiz reivindica el cuento para adultos. «Todos tenemos ahí ese niño o niña interno, que todavía quiere que le cuenten cuentos», historias en las que no falta el mensaje. La moraleja de «Princesas extraviadas» es, según su autora, precisamente que «el amor de tu vida eres tú». A juicio de la escritora, es necesario reivindicar «el verdadero concepto de princesa», que según recuerda, etimológicamente remite a «principal». Esa princesa extraviada de la que habla es aquella mujer que «se ha olvidado de ser la principal protagonista de su existencia», asegura.

A lo largo de sus 47 páginas, donde el texto y las ilustraciones se fusionan, el lector puede realizar un pequeño recorrido «por el camino del amor. Desde el ciego e incondicional en la niñez, pasando por el desamor en la adolescencia y juventud, hasta el descubrimiento del amor propio al inicio de la madurez». En otras palabras, una especie de viaje desde la infancia que cubre diferentes etapas y durante el que «se van rescatando todas las piezas que se han ido dejando por el camino». Saiz se encarga de dar forma a un mensaje que viene acompañado por las imágenes creadas para el proyecto de la mano de la ilustradora Noemí Montero, que firma sus obras como Unibersos.

La autora presentará su trabajo, el primero de su carrera que no está autoeditado, el próximo sábado en la librería Sa Catòlica de Maó (12 horas). Una buena oportunidad de conocer de primera mano un proyecto que ha sido nominado a los premios de la editorial Círculo Rojo, que se fallarán el próximo 11 de noviembre en Roquetas de Mar (Almería).

«He escrito un cuento para que no te duermas, porque quiero que estés bien despierta y que no te engañen nunca más. Es para ti que dejaste a tu niña atrás, abandonada junto a los viejos juguetes del desván (...) Y también para ti, que no te enseñaron que ser princesa es ser la principal en tu reino, que es mucho más que ir vestida con tules y zapatos de cristal...», se puede escuchar en el booktrailer promocional del libro.