El director d’orquestra i violoncel·lista Pejman Memarzadeh va crear el 2005 a França les anomenades «Les Saisons de la Solidarité». Concerts solidaris d’interès general, oferts per l’Orquestra de l’Aliança, en benefici de causes prioritàries o essencials en els àmbits de la recerca, la salut, la infància, l’educació, la cultura i el patrimoni. Els propietaris de Can Albertí 1740 Boutique Hotel, el matrimoni Pecoux, en concret, la dona, Carole Pecoux, forma part del Consell d’Administració d’aquesta organització a França, i la seva il·lusió i propòsit és que aquests concerts solidaris tinguin representació aquí, a Menorca.

El primer concert, d’un esdeveniment que s’espera que sigui anual, és aquest dissabte al Teatre Principal de Maó i el benefici va destinat a Caritas Menorca. Amb un programa excel·lent de música clàssica, que comença a les 19 hores, quatre grans instrumentistes de França, Laure Favre-Kahn, al piano; Eva Zavaro, violí; Pierre Genisson, clarinet, i el mateix Pejman Memarzadeh, al violoncel, interpretaran obres de Beethoven, Rakhmàninov, Glinka i Haydn. Aquests concerts tenen un aforament d’entre 500 i 600 persones i compten amb el suport de l’Ateneu de Maó, l’Ajuntament, el Teatre Principal, Fundació Foment del Turisme de Menorca i Ashome. Les recaptacions d’aquestes activitats aniran sempre a entitats benèfiques socials, culturals o mediambientals de Menorca, afirma l’organització, amb la finalitat també de promoure la imatge cultural de l’Illa, elegida millor destinació d’art del món 2022, segons «Wallpaper Design Award», i tal com es destaca des de Can Albertí 1740 Boutique Hotel. Carole i Olivier Pecoux, el matrimoni parisenc que regente l'hotel de Can Albertí a Maó. La mansió, construïda per la família Albertí al centre de Maó al segle XVIII, forma part del patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Regentada per Carole i Olivier Pecoux, matrimoni parisenc, amb un renovat esperit, aquest residència convertida en hotel disposa de 14 habitacions de luxe, distribuïdes en tres plantes. Conserva espais originals, com l'entrada principal, o la gran escala de la casa, a més de sales i patis. Un espai obert també al món artístic i cultural, amb exposicions d'art modern i contemporani, en col·laboració amb diferents galeries.

Aquestes iniciatives culturals són també un reconeixement i donen continuïtat a la iniciativa de l'intel·lectual maonès Vicenç Albertí Vidal, escriptor erudit i promotor de l'avanç cultural de Menorca.