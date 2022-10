Més ajuda als creadors locals perquè puguin produir a Menorca, des de Menorca, i la creació d’una infraestructura de professionals per donar, des d’aquí, serveis a les produccions de fora que venguin a rodar a l’Illa. Són, en resum, les conclusions que ahir es van remarcar des de Menorca Doc Fest durant la presentació del «Llibre Blanc de l’Audiovisual de Menorca», a càrrec de Cristian Pons Coll, coordinador de la iniciativa.

El llibre recull el col·loqui mantingut l’octubre passat, en el marc de la tercera edició del festival, d’un grup de professionals amb fort lligam amb la creació contemporània audiovisual menorquina. Va ser al Centre de Convencions des Mercadal, a una taula rodona moderada per Magda Timoner (realitzadora audiovisual), i amb participació de David Marquès (periodista), Anna Petrus (cineasta), Dani Bagur (productor audiovisual especialitzat en televisió), Rosa Preto (productora especialitzada en serveis fotogràfics), Laia Foguet (guionista i cineasta), Àlvar Triay (actor i llicenciat en comunicació audiovisual) i Macià Florit (cineasta i productor audiovisual).

Van debatre aquí la situació actual del sector audiovisual de Menorca, posant el focus en les dificultats que, tant productores locals com treballadors per compte propi, tenen per tirar endavant els seus projectes. Es FAR Cultural, coordinadora del Menorca Doc Fest, ha editat ara la publicació, amb disseny i portada de Júlia Sales, recollint tots els testimonis dels professionals participants i amb una sèrie de conclusions. Parteix de la base que l’audiovisual es troba en alça a Menorca, però, que en tost d’indústria, encara hem d’emprar i parlar d’un «sector audiovisual, en vies de consolidació, al qual li calen ajudes específiques». Es recalca la manca de suport institucional i les dificultats en l’accés al capital privat; per trobar professionals qualificats a l’Illa o a l’hora de competir amb altres nínxols d’audiovisual balear». Pel que fa a les ajudes, deixa clar que les especifiques per al cinema i l’audiovisual menorquí són ara mateix insuficients, que no hi ha una formació qualificada per abastir el futur sector i que calen sinergies amb coproduccions balears, estatals i internacionals.

La transcripció del diàleg serveix per entendre millor la situació local del sector, identificant les carències, per tal que es puguin abordar a l’hora de crear un projecte de futur que el pugui consolidar. Cristian Pons Coll va insistir ahir, precisament, en aquesta manca de finançament des de Menorca, i que mai s’han tingut en compte les particularitats del sector audiovisual d’aquí.

Sobre la creació, ara, de la Menorca Film Commission, des de Fundació Foment del Turisme de Menorca, per tal d'oferir un servei públic, promovent i facilitant els rodatges a l'Illa, va dir que encara està per veure com aquesta repercutirà o influirà en la producció i creació audiovisual de Menorca. Però va ser contundent afegint que «si ve gent de fora a rodar no podran agafar professionals d'aquí, perquè no s'ha creat, amb un cicle formatiu de grau mitjà o superior, una infraestructura per donar aquests serveis professionals». En aquest sentit, va destacar que «el focus s’ha de posar en la creació artística, no en la repercussió mediàtica, confiant en els creadors i creadores».

Aquest llibre blanc, que dur l’encapçalament «Menorca és petita, però el cinema és gran», es va presentar després de la sessió magistral, al Centre de Convencions des Mercadal, sobre el muntatge cinematogràfic en la peça «Una pel·lícula és un cos que batega», d’Ariadna Ribas. Avui, per altra banda, es fa públic, també dintre de la programació del Doc Fest 2022, el premi Ullastre de curts documentals.

Cristian Pons Coll, coordinador de la publicació, presentada al Centre de Convencions des Mercadal.