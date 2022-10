«Hardcore», d’Adán Aliaga, va rebre ahir el premi Ullastre al millor curtmetratge documental del Menorca Doc Fest, Festival de cinema i fotografia documental, en l’edició d’enguany.

El jurat, format per Ariadna Ribas (muntadora cinematogràfica), el cineasta menorquí Macià Florit i el promotor de festivals Javier Múñiz, han premiat aquesta peça; destacant en general la gran qualitat de les dotze pel·lícules finalistes, i decantant-se per aquest curtmetratge «pel seu rigor i coherència formal en relació amb la temàtica tractada». En aquest treball, «Aliaga elabora un retrat de personatge cru i vitalista, que sorprèn per la seva originalitat a l’hora de mostrar el seu dia a dia, i per la seva capacitat de commoure», explica el jurat. El protagonista, Rafa, viu postrat al llit, component música ‘hardcore’ i escoltant vídeos sobre Taoisme, però, des de fa uns anys, els dolors li són tan insuportables que pensa seriosament a demanar la mort assistida.

Després de fer públic el premi, El Doc Fest 2022 va projectar, a la Sala Multifuncional des Mercadal, el documental «We, Students!» Aquest treball, del jove cineasta centreafricà Rafiki Fariala, està marcat per la prohibició al seu propi país, Bangui. Retrata la vida dels estudiants del campus universitari de la ciutat i les dificultats que s’enfronten, com ara la corrupció, l’assetjament sexual i la injustícia social, convertint-se en un autèntic mirall per al govern, qui hi va identificar continguts que el perjudicaven. La pel·lícula va ser triomfadora del Majordocs 2022, el festival de cinema documental creatiu de Mallorca, col·laborador del Menorca Doc Fest. El festival, que en la seva quarta edició se celebra ara i fins al dia 11 de novembre, fusiona el cinema i fotografia documental com a eina de divulgació, sensibilització i educació, i compta amb el patrocini de Fundació Foment de Turisme de Menorca.