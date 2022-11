La galeria d’art Hauser &Wirth Menorca celebra el pròxim diumenge 13 de novembre el final de temporada amb la programació d’una sèrie d’actes festius per a tots els públics.

El programa inclou una visita amb els voluntaris de la Fundació Hospital de l’Illa del Rei (9 a 11 h); taller per adults «L’aranya teixidora» amb l’artista i catedràtica Tònia Coll (10.15 a 12.15 h); taller familiar «Teranyina atrapa-somnis» per a fillets de 3 a 15 anys al bosc de Cantina (10.15 a 13 h); performance «Desfilar l’ornament. Ubú i altres estructures per abraçar les notes de pas, les appoggiatures i les brodadures musicals», de Fito Conesa (11.30 a 12.30 h); i música, ball i torrada a Cantina (13 a 16 h).