El passat dimecres va començar la campanya d’excavacions arqueològiques a la basílica paleocristiana de Son Bou, a Alaior, un projecte promogut per l’associació Sanicera que dirigeix l’arqueòleg Fernando Contreras. De moment, s’ha localitzat una tomba a l’interior del temple en què va ser enterrada una persona ‘notable’ de la comunitat que va viure en aquest indret en el segle VI dC.

La campanya arqueològica a Son Bou ha començat a l’interior de la basílica, amb la retirada d’una capa protecció de graveta, per deixar descobert el paviment del temple que es va construir amb morter i calç. En el seu conjunt, es calcula que hi ha setze tombes, de les quals quatre estan a l’interior del temple «Hem trobat una tomba que, com altres elements funeraris, no estava recollida en la documentació de la planta arquitectònica de l’edifici que data dels anys vuitanta. Es tracta d’una tomba en què es va enterrar a un membre privilegiat a l’interior de la basílica», afirma Contreras.

Pila baptismal amb la marca del ciment | Gemma Andreu

Un altre objectiu d’aquesta campanya és determinar la ubicació original de la pila baptismal que al mes següent de començar les excavacions el 1951 es va traslladar al lloc on es troba en l’actualitat a l’interior del temple, en una de les habitacions de la seva capçalera. «Els arqueòlegs sempre han pensat que la pila baptismal no està en el seu lloc originari. Aquests dies hem vist que a la base de la referida pila per a la part exterior presenta un ciment adherit que confirma que la van arrancar del seu lloc original», assegura.

Muret

Els treballs d’excavació a l’interior del temple també han permès trobar un element arquitectònic característic en els edificis religiosos cristians, com és el cancel, és a dir la construcció en metall, fusta o pedra destinada a delimitar en aquest cas l’altar. «És com una mena de balcó o muret que divideix el presbiterium que està una mica aixecat, el lloc més sagrat del temple on es feien tots els rites, mentre que els feligresos estaven a la part oposada. Hem trobat els fonaments del cancel amb més detall», assenyala.

L’associació Sanicera ha començat aquesta setmana la campanya arqueològica a la basílica paleocristiana de Son Bou | Gemma Andreu

La troballa de ceràmica islàmica a l’interior del temple damunt el paviment explicaria que hi havia una comunitat que va perdurar en el temps, segurament des del segle VII com a mínim fins al segle IX o X. «S’ha de recordar que es conserva un dírham d’or del segle VIII trobat a la basílica de Son Bou, defora del recinte de culte. Ara mateix volem continuar excavant per trobar el baptisteri i altres dependències relacionades amb l’edifici de culte que és la basílica o bé amb la comunitat que vivia aquí», afirma.

Contreras assenyala que l’equip de treball excavarà tres dies més a l’interior de la basílica per descobrir el seu paviment i possibles tombes, i posteriorment es treballarà a la zona nord, on s’està retirant mitjançant un camió-grua els blocs que durant l’excavació dels anys cinquanta van treure de dins l’edifici i els van dipositar a l’exterior, «en aquesta zona podríem trobar les restes de part de la comunitat que es van establir en aquest indret», afirma.

Divulgació

El projecte és finança amb una ajuda europea de 58.000 euros, dels quals prop de 40.000 es destinen a les excavacions a càrrec d’un equip de nou persones, quatre tècnics en arqueologia de l’associació Sanicera i altres quatre de l’empresa Arqueo.cat, de Manresa. També hi ha una partida destinada a la divulgació de la campanya a partir del març de 2023, mitjançant una pàgina web, uns catàlegs en PDF i un document amb QR a l’entrada de la basílica amb la informació actualitzada.