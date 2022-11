El Teatre des Born i l’Ajuntament de Ciutadella han presentat una promoció per conmmemora el Dia Internacional de la Infància (20 de novembre) i facilitar a les families l’accés al teatre amb preus populars. Així aquesta setmana es posarà a la venda 100 abonaments de 25 euros cadascú, amb la que es podrá veure fins a cinc espectacles infantils en el Teatre des Born.

Les obres que es podran veure amb aquesta promoció són Loop, d’Aracaladanza, el 27 de novembre; Laika, de Xirriquiteulateatre, el 4 de desembre; ¿Cuándo viene Samuel?, el 19 de febrer, Conte de Nadal, el 6 de gener, i La Maleta, el 23 d’abril.

Des del Teatre des Born asseguren que «aquest preu suposa una reducció significativa respecte del cost real de les entrades» i es tracta «d’alguns dels espectacles més destacats d’aquesta temporada al Teatre», com és el cas de Laika, obra guanyadora d’un Premi Max 2021

Els abonaments es posaran a la venda al llarg d’aquesta setmana i s’assignaran per ordre de compra fins el 25 de novembre com a data límit. Els abonament son válids tant per adults com per a infants.

Tant l’Ajuntament com el Teatre destaquen, que al marge d’aquesta promoció, ja s’apliquen altres descomptes per espectacles infantils, amb tarifes reduïdes de fins el 40 per cent. A més també es distribueixen entrades gratuïtes per a les famílies de Serveis Socials i del Programa Paidós de Cárites per a tots els espectacles familiars, que s’amplia de 10 a 20 entrades per funció.

A més, aquest 2023 es tornarà a posar en marxa el programa «Teatre a les Escoles», amb el que s’entén el teatre com a instrument de cohesió social i com a mitjà per guanyar confiança personal. L’objectiu de tot plegat, és «educar amb els valors del teatre, apropant els infants a realitats diverses, potenciant visions positives de la diferència i educant-los en la tolerància».