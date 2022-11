L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó ha organitzat un nou cicle de conferències, aquesta vegada destinat a la ciència, que arriba així a una quarta edició que dedica la meitat del seu programa a qüestions tan actuals com les relacionadas amb l’energia. Aquest curs hi haurà quatre ponents: Albert Masó, biòleg, doctor en Ecologia i Evolució de la Vida; Antonio Rubio, llicenciat en Física, doctor per la Universitat de Munich i investigador postdoctoral a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); Robert Juanico Juanico, graduat en Enginyeria de l’Energia per l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya, actualment consultor energètic, i Roberto Campana, enginyer de la unitat d’investigació del CNH2, del centre nacional d’experimentació de tecnologies d’hidrogen i piles de combustible a Puertollano.

El cicle es distribueix en dos períodes. Aquest mes de novembre es comptarà amb Albert Masó, aquest divendres, dia 11, que abordarà la lluita per la vida que es desenvolupa en un ecosistema com la sabana. Antonio Rubio, dia 18, parlarà dels àtoms ultrafreds, la qual cosa ha de permetre entendre el món quàntic a través de l’anomenada simulació quàntica. En el segon període, Robert Juanico, dia 13 de gener, plantejarà diferents qüestions com ara quin és el context històric del sector elèctric espanyol, les parts, agents i funcionament del sector elèctric, anàlisi de preus i finalment veure cap a on es pot encaminar el futur energètic. I dia 27 de gener, per tancar el cicle que l’Ateneu de Maó dedica aquest curs a la ciència, Roberto Campana xerrarà sobre els usos i versatilitat d’una energia tan actual com l’hidrogen: obtenció, emmagatzemant, transport i aplicacions.