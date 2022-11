La Fundació Menorquina de l’Òpera tanca la programació de la 51a temporada d’Òpera a Menorca amb un concert líric que reunirà tres grans veus destacades en el panorama internacional. La cita serà el pròxim dissabte, 12 de novembre, a les 19 h. El Teatre Principal serà el punt de trobada tant per a amants de l’òpera com de la música en general, en una vetllada on els protagonistes seran la soprano Saoia Hernández, el tenor Francesco Pio Galasso, el baríton Amartuvshin Enkhbat i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida per Gaetano Lo Coco.

La soprano Saoia Hernández ens visita per primera vegada, després d’haver dedicat les últimes setmanes al paper de Leonora de «Il trovatore»que ha representat al Teatre del Liceu. Saoia, que es troba en un dels moments més intensos de la seva carrera ve de cantar els rols protagonistes de «Tosca» a l’Òpera Nacional de París, «Nabucco» al Real de Madrid i «La Gioconda» al Teatro alla Scala de Milan. Fou presentada per Montserrat Caballé com la diva del segle XXI, i des de llavors trenca motlles, com el fet de ser la primera soprano espanyola que ha obert la temporada lírica de la Scala de Milà. Ha guanyat la medalla d’or de les Belles Arts a Espanya i ha rebut l’Oscar de la Lírica com a millor soprano 2021 i millor veu femenina 2016 de l’Associació espanyola de l’Òpera. Recentment, ha estat nominada als International Opera Awards 2022.

El tenor Francesco Pio Galasso serà el segon protagonista de la vetllada. Durant la seva carrera ha cantat a destacats teatres d’Europa com el San Carlo de Nàpols, Maggio Musicale Fiorentino, Arena di Verona, Euskalduna de Bilbao, etc. D’ell s’ha dit que posseeix «un poderoso mecanismo de canto: volumen, extensión, anchura y valentía de emisión. Una intensidad expresiva arrolladora» (revista «Scherzo») Els últims mesos ha cantat el rol de Mario («Tosca») al Teatro Massimo de Palerm i Ismaele ( «Nabucco») al Musikverein de Graz. Properament, representarà el paper de Macduff de «Macbeth» al Gran Teatre del Liceu i Enzo de «La Gioconda» a la temporada d’òpera de Las Palmas.

L’any 2018 vàrem tenir l’oportunitat de conèixer la veu d’Amartuvshin Enkhbat, que va representar el rol protagonista de «Rigoletto» de Verdi. En aquella ocasió ens va deixar la millor de les sensacions en una actuació que encara molts recorden. Enkhbat ha estat convidat als més prestigiosos escenaris, com el Teatro alla Scala de Milà, Regio di Parma, Arena di Verona, Bayerische Staatsoper o el Maggio Fiorentino. És un dels cantants més sol·licitats, com ho demostra la seva agenda que es presenta ben completa per als dos propers anys, amb actuacions que el portaran al Metropolitan de Nova York i la Staatsoper de Viena amb Germont de «La traviata», «Rigoletto» i «Nabucco» a la Deutsche Oper de Berlín, d’entre altres.

Aquestes tres grans figures de la lírica que canten als principals teatres d’òpera del món, ja sigui Milà, Nova York, Londres o Barcelona estaran acompanyades per l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida per Gaetano Lo Coco. L’orquestra obrirà cadascuna de les parts amb la interpretació de la simfonia de «La forza del destino» de Verdi i l’obertura de «Carmen» de Bizet. La primera part del concert estarà dedicada a Verdi, amb àries i duos de títols tan reverenciats com «Il trovatore», «La traviata» i «La forza del destino». La segona part del recital estarà dedicada a les figures de Giacomo Puccini, Georges Bizet i Umberto Giordano, amb una selecció dels números més emblemàtics de les òperes «Manon Lescaut», «Tosca», «Carmen» i «Andrea Chenier».