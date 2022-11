Onze ponències i una taula rodona de debat i conclusions conformen les jornades «Una mirada menorquina sobre Joan Fuster» que aquest divendres capvespre es va inaugurar i que es perllongarà fins aquest dissabte a les 21 hores, organitzades per l’IME, Consell insular i Govern balear.

La presentació va anar a càrrec de Fina Salord, comissionada de l’Any Fuster a Balears, que va assegurar que «aquestes jornades en realitat, tots ho sabem, és el plat fort de l’Any Joan Fuster a Menorca. Hem mirat de ser ambiciosos, sempre s’ho ha de ser, i hem pres la decisió d’erigir-nos en estudiosos fusterians, d’aquí el títol de les jornades, però hem volgut que ens acompanyés un d’aquests fusterians de llarga trajectòria, vam pensar en Gustau Muñoz per la visió polièdrica de Joan Fuster i pel tipus de ponència que farà més tard».

Aquest divendres, Emili Pons va parlar sobre la trajectòria de Fuster de la postguerra a l’autonomia, Carles Carreras va tractar sobre la geopolítica a escales intermèdies, Joel Bagur es va referir a Fuster i els Països Catalans i Gustau Muñoz va cloure la primera jornada amb la ponència «Llegir Joan Fuster avui».

Dissabte

Aquest dissabte, a les 10 hores, Miquel À. Casasnovas xerrarà sobre la història com a fonament de l’obra de Fuster; Nel Martí sobre l’impacte de l‘escriptor valencià en Andreu Murillo i en el recobrament de la catalanitat menorquina; el matí, Fina Salord es referirà a Joan Fuster i els corresponsals illencs, substituint la ponència de Pilar Arnau; l’obra poètica serà analitzada per Pere Gomila i l’assaig per Ismael Pelegrí; Tomeu Obrador llegirà la ponència d’Antoni-Joan Pons -convalescent d’una operació- sobre Fuster com a historiador de la cultura i Fina Salord tractarà sobre Fuster i Albert Camus, amb la confluència de l’intel·lectual, l’assagista i el traductor; per acabar amb la taula rodona de debat i conclusions.