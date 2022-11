La Galeria Hauser & Wirth va fer aquest diumenge la jornada de clausura a l’Illa del Rei. Diferents activitats, tallers i música van acomiadar la temporada en aquest espai, que ha estat presidida per l’exposició de «Saudade» de l’artista nord-americà Rashid Johnson.

Primer, els voluntaris de la Fundació Hospital Illa del Rei van oferir una visita per l’edifici que conviu amb la galeria, i tot seguit, es va fer un taller d’art dirigit per la doctora en Belles Arts Tónia Coll amb el cosir com a tècnica d’expressió creativa, a més d’una activitat infantil.

La música va estar present en aquesta jornada amb la performance de Fito Conesa, nom destacat en l’escena artística de Barcelona, amb tres intèrprets de l’OCIM (orquestra de Cambra Illa de Menorca) a la seva partitura. Va ser al voltant de la sèrie de Joan Miró inspirada amb el personatge histriònic d’Ubú Rei, de la qual la galeria exposa una escultura. La performance, amb el nom de «Deshilachar el ornamento» i comisariada per Tolo Cañellas, està vinculada a l’exposició «Personae; máscaras contra la barbarie», des Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma. Va comptar aquí amb la interpretació del trio de corda de l’OCIM, dos violins i violoncel; en una seqüència de melodies trencades que agafen com a punt de partida el caos, on l’orde s’alterna amb l’anarquia. Una filera d’acords, de fet, a la cerca de consens, d’una veu conjunta, explica Fito Conesa, qui considera «un regal» haver pogut proposar la seva composició a aquests músics de l’OCIM.

La jornada es va tancar amb el concert a la terrassa de la cantina, amb vistes al mar, de la formació menorquina Swing Crusaders, que va delectar al públic i un gran nombre d’assistents va acompanyar amb el ball en aquest jardí d’oliveres. El dinar de torrada i el DJ Godie, amb una mescla de diferents músiques i amb col·laboració amb Es Claustre, van tancar el programa d’ahir i el de tota la temporada obert al públic. Una mostra, un cop més, de la fusió de diferents arts, amb la creació de sinergies de Menorca i d’arreu que destaca en el tarannà d’aquesta entitat cultural.