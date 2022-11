El pròxim dijous dia 24 de novembre, el cantant menorquí Rudymentari presentarà el nou avançament «Fora de control», una cançó que ve acompanyada d’un videoclip gravat a l'Illa, i produït per Arnau Capellades.

Rudymentari sempre ha entès la música com una eina de transformació social i és per açò que a les seves lletres es troba una forta càrrega política que segueix la defensa de valors reivindicatius i anticapitalistes. En aquest cas, acompanya aquesta cançó un potent missatge antifeixista de ràbia i resistència pel dolor causat durant la guerra civil espanyola, un mal que encara perdura fins al dia d’avui.

Rudymentari entén la cançó com un exercici de memòria històrica i resistència, que intenta ser un clam per a la reparació i justícia per aconseguir una societat més lliure. «Fora de control» és una cançó on hi ha treballat el productor Siva, també Otger Ibars qui s’ha encarregat de la mescla i Xavier Lekal a la masterització.