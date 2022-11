Disset ponents participaran a la II Jornada d’Art i Contemporaneïtat a Menorca, que es celebrarà els pròxims dies 3 i 4 de desembre a Can Victori i tractarà sobre les relacions entre art i natura. Aquesta jornada, coordinada per Carles Jiménez, ha estat organitzada per la secció d’Història i Arqueologia de l’IME, amb el suport del Consell insular, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i la galeria d’art Hauser&Wirth.

L’objectiu de la segona edició de la Jornada d’Art i Contemporaneïtat a Menorca és definir el paper de l’IME en l’impuls a la recerca de la creació artística i com atracar-se al sector artístic, des del debat i diàleg per analitzar la dimensió de l’art actual a l’Illa. En aquests sentit, la presidenta del Consell Científic de l’IME, Cristina Rita, assegura que «el 2021 van ser dedicades a analitzar sobretot l’estat de la qüestió a Menorca en relació a la creació en les denominades arts plàstiques o arts visuals. I l’any 2022 les centrarem en un tema que és transversal a totes les disciplines del coneixement que abraça l’IME en el marc de la Reserva de Biosfera: la sostenibilitat i la natura des del punt de vista de l’art a Menorca». Experiències Per la seva part, el coordinador de les jornades, Carles Jiménez, destaca el fet de conèixer altres experiències i punts de vista per prendre consciència dels beneficis que aquestes interaccions poden aportar a Menorca en tant que Reserva de Biosfera. «Hem reunit un ventall de ponents d’extraordinària vàlua, tant en el camp de la recerca i estudi de les relacions entre art i natura com en la mateixa pràctica artística i la seva gestió des de centres d’art de referència en l’àmbit nacional i europeu», assegura. Les aportacions dels ponents permetran aconseguir elaborar un mapa de la realitat a partir de difentes òptiques. «L’art té una llarga i estreta relació amb la natura i amb el paisatge. D’una banda, l’estudi de la natura ha estat una constant en l’artista de tots els temps perquè com a ésser humà que és, també és natura. D’altra banda, el terme paisatge està estretament lligat a l’art, de fet neix de la mirada de l’artista, quan aquest confereix a un lloc una intencionalitat estètica i, per tant, cultural», subratlla Jiménez. El apunte Els ponents Eduardo Martínez de Pisón, catedràtic emèrit de Geografia de la Complutense de Madrid.

Juan Elorduy, divulgador d’art.

Marina E.G., artista visual.

Pilar Bonet, professora de la Universitat de Barcelona.

Paula Santiago, directora Centre d’Investigació Art i Entorn de la Universitat Politècnica de València.

Javier Maderuelo, doctor en Arquitectura de la Universidad de Valladolid.

Miquel A. Pons Carreras, historiador de l’art.

Rafael Mata Olmo, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional de la Universidad Autònoma de Madrid.

Anna M. Bagur, Àrea de Cultura Fundació Líthica-Pedreres de s’Hostal.

Marcos Ros Sempere, arquitecte i professor d’Urbanisme Escuela de Arquitectura de Cartagena.

Nadine Gómez, directora CAIRN centre d’art.

Obarra Nagore, responsable d’exposicions del CDANHuesca.

David Buckland, fundador i director de Cape Farewell.

Rita Sixto, professora de Belles Arts de la Universidad País Vasco.

Nuria Román, artista.

Gloria Moure, doctora en Historia de l’Art per la UB.

Rafael Trénor, artista.