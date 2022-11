Martín Lopesino (oboè), Gerard Carrillos (clarinet) i Ariadna Cortés (piano) van ser per aquest ordre els tres seleccionats del Concurs Joves Solistes que es va celebrar ahir amb l’organització el Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca. Els tres opten a fer un concert com a solista amb l’orquestra de corda o la banda de vent del Conservatori. El quart participant en el concurs va ser Mar Gomila (fagot).

Els quatre concursants són alumnes de 5è i 6è que van tenir la mitjana acadèmica més alta en el passat curs 2021-2022. Cada un d’ells va oferir un petit concert amb els seus respectius instruments essent seleccionats pel seu nivell interpretatiu per un tribunal format per cinc membres del Conservatori, un membre de cada un dels quatre departaments i el director de la banda.

Els quatre aspirants, que van actuar segons l’ordre establert una hora abans mitjançant un sorteig, van interpretar diverses peces amb una duració d’entre 15 i 20 minuts, amb un repertori escollit pels mateixos instrumentistes.

210 alumnes

Aquest curs 2021-2002, el Conservatori ha pogut igualar la matrícula respecte del curs passat, amb un total de 210 alumnes, perquè des de la Conselleria de Cultura es va sol·licitar ampliar els terminis de les provés d’accés fins el 23 de desembre, és a dir, durant tot el primer trimestre del curs, «teníem els terminis molt tancats a una convocatòria el juny i l’altra el setembre i enguany hem tingut la llibertat de convocar diverses provés d’accés», afirma la directora del Conservatori Mar Vidal.

L’instrument més demandant per realitzar els estudis al Conservatori és el piano, a les provés d’accés de Primer Elemental el 70 per cent dels alumnes volien aquest instrument, de fet, no tots entren a piano i el que fem és desviar-los -més de la meitat- a altres instruments als quals hi ha més places. «Com a incentiu, el Conservatori deixa durant el primer any l’instrument a tots els alumnes derivats, no l’han de comprar i el proven per veure si els agrada, si finalment no els agrada, el curs següent tornen a intentar entrar a piano. Sempre pos el mateix exemple, el saxofonista Xavier Larsson al principi ell volia estudiar violí, però no hi havia places i va fer saxofon i avui dia és un dels millors saxofonistes de món», assegura Vidal.