Moisès ‘Zès’ Coll ha estat el guanyador de la setena edició del Torneig de Glosa que, un any més i després de dos anys de parèntesi, s’ha celebrat as Migjorn Gran. Ha estat en una edició molt disputada, en la qual han participat divuit glosadors, setze de Menorca i dos de Mallorca, i que ha acabat amb una final a dos, amb Sergio Vinent com a finalista.

L’aturada obligada per la pandèmia no ha passat factura al torneig i el públic ha respost de forma molt satisfactòria. Així ho admetia ahir Annabel Villalonga, presidenta de Soca de Mots, el col·lectiu organitzador del certamen. «Ja des de la primera ronda, a Cas Jubilats, vam tenir molt de públic; i a Sa Branca i el Bar Peri hi va haver gent que va haver de seguir el glosat des de les finestres». Així, amb els locals plens, es van fer les prèvies que havien de classificar als vuit millors glosadors per a la ronda final. Tres proves i la final El torneig es fa a partir dels vots del públic. Després del glosat-vermut del migdia al bar Sa Plaça, i del dinar de germanor, els participants es van dirigir a Cas Jubilats. Allà, els glosadors van actuar en grups de tres i els presents els havien de donar un, dos o tres punts. El torneig va passar després al bar Sa Branca, on, d’un en un, cada versador va haver de fer una presentació condicionada, a partir d’una indicació donada i que desconeixia fins en aquell moment. Sempre, és clar, glosant el discurs, per tal de captivar el públic. Villalonga lliurà un obsequi a Zès Coll, com a guanyador de la competició | Soca de mots Així es van definir dotze classificats, els quals van participar en una prova conjunta. Al Bar Peri, van entrar en escena tres grups de quatre glosadors, en una glosa compartida de la qual van resultar seleccionats vuit semifinalistes, els que majors puntuacions havien obtingut. La fase final va ser al Saló Verd i va constar de dues fases. Hi van prendre part Maria Marquès, Vicenç Marí, Sergio Vinent, Lina Pons, Annabel Villalonga, ‘Zès’ Coll i els mallorquins Miquel Servera ‘Boireta’, Margalida Adrover. En la primera fase, d’un en un, cada glosador va entrar a la ‘presó’, on va haver d’improvisar unes gloses ‘a peu forçat’. Sense que la resta ho sentís, cada un va construir les seves rimes a partir del vers «es tremolor d’una mà». En la segona prova, els vuit participants es van batre en duels, dos contra dos, cada parella defensant postures contràries. Els temes van ser veritat i mentida, i a prop i enfora, i les puntuacions obtingudes, molt ajustades, van dictaminar els dos finalistes. Va ser així que Sergio Vinent, guanyador del 2018, es va enfrontar a Moisès Coll, un dels glosadors més veterans i experimentats de Menorca, però que, curiosament, mai no havia aconseguit guanyar el concurs. El premi per al guanyador van ser unes avarques personalitzades de Mibo Cosits, i el finalista es va endur una fogassa de Formatges Quintana. «Dos premis modestos» i arrelats a la terra, igual com el glosat, una tradició que, «després de quedar-se només amb dos glosadors els anys 90», ha reviscolat molt els darrers anys. Tot, gràcies a l’esforç d’entitats com Soca de Mots i a l’interès que la poesia oral improvisada ha despertat en les generacions noves.