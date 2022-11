Maria Florit tiene treinta años y la mitad de ellos los lleva dedicados a la música. En los últimos tiempos como guitarrista de proyectos como Sr. Canario, la banda de Dani Vega, del grupo Mishima; y también en el rol de acompañante en los directos de Neus Ferri. Pero ahora ha llegado el momento de dar un paso al frente para potenciar su carrera en solitario. Una apuesta que ha comenzado a tomar forma con el lanzamiento de su primera referencia discográfica, el EP titulado «Manies que tenc».

Y es que Florit, nacida en Barcelona pero criada en la Isla, lleva ya años trabajando en sus composiciones propias. Alguna de las cuales, alojada en internet, llegó a los oídos de la discográfica Plas Plas. Su fichaje por dicho sello le ha permitido contar con la producción de Joana Pol, del dúo mallorquín Donallop. Artista que ha ayudado a pulir el personal estilo de Florit, cuyas canciones se han mezclado en uno de los estudios más populares y reconocidos de la música española, el que dirige Paco Loco en el Puerto de Santa María.

El resultado son cuatro canciones de estilo pop-folk que hablan, entre otras cosas, de la vida isleña. La artista, curtida durante años en los escenarios, confiesa que ha conseguido las tablas suficientes para sentirse «muy cómoda, como en casa» con su música. Sobre el hecho de apostar por una carrera en solitario, dice no sentir vértigo alguno. «Lo que tengo son muchísimas ganas, ya que normalmente he trabajado con bandas y el hecho de tener algo propio, y además con un sello detrás, pues me proporciona mucha energía positiva y mucho optimismo», señala.

Tras vivir en Londres y Barcelona e instalarse de nuevo en la Isla, Florit ve «Manies que tenc» como el comienzo de una nueva etapa. Un proyecto con el que pretende mostrar su parte artística más íntima a través de la experiencia que ha acumulado durante los últimos años. Cuando se le pregunta por una manía confesable, contesta que una de ellas es la de «no poner etiquetas a las cosas, siempre se las quito», algo que a su juicio favorece la creatividad.

El EP se lanza a través de las plataformas digitales y, curiosamente, también en formato de casete. Algo con lo que no pretende ni hacer un guiño al pasado ni que se entienda como un acto de rebeldía, sino más bien como una técnica promocional. Será una edición limitada con un código QR para acceder a la descarga.