El Ministerio de Igualdad retira una promoción de una bodega creada por el artista Josep Moscardó

La polémica está servida en el seno del Ministerio de Igualdad. El departamento dirigido por Irene Montero ha remitido a la bodega leonesa Almázcara Majara un escrito en el que insta a los propietarios a retirar su última campaña publicitaria. Se trata de un panel que utiliza la imagen de su vino «Demasiado corazón» y ofrece las indicaciones para llegar hasta su almacén.En el mismo aparece una pintura protagonizada por una mujer, de espaldas, con un biquini de corazones y mirando al mar. La obra en cuestión es del pintor catalán Josep Moscardó, quien durante muchos años residió en Menorca y mantiene una estrecha relación con la Isla.

Desde Igualdad recuerdan en la misiva que el citado anuncio infringe el artículo número 3 de la Ley General de Publicidad. Un texto, argumentan, «que declara ilícitos los anuncios que presentan a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar...».

Moscardó, posando junto a uno de sus cuadros, una amplia panorámica del puerto de Ciutadella

El responsable de la obra original, que ha salido al paso en diferentes medios nacionales, atendió ayer la llamada de «Es Diari». «Para entender lo que está pasando tenemos que ponernos un disfraz de época. Lo que está ocurriendo es de otra, no del siglo XXI», señala el artista en torno a una polémica sobre la que «uno no sabe muy bien qué pensar: yo me lo tomo a risa», asegura.

El autor reconoce que él, como artista, no se ve afectado para nada: «Hago lo que tengo que hacer, mi trabajo de cada día. Lo que pasa es que cuando ves que puede afectar a alguien te das cuenta de que hay un problema». Moscardó envía un recado al Ministerio: «No se puede mandar sobre el gusto o las ideas de otro. Tú puedes interpretar, pero no malinterpretar», sentencia.

El artista, que ha expuesto en numerosas ocasiones en Menorca, cuyo paisaje aparece en muchas de sus obras, considera que en el fondo se está consiguiendo hacer publicidad a la bodega, un eco que él en su caso dice no necesitar. «Prefiero ser más discreto, pero sí que me gusta aprovechar esta ocasión para decir lo que pienso: si cuestionan el arte es que la sensibilidad se está acabando».

La imagen de Moscardó, en la etiqueta de una botella

Moscardó insiste en que estamos hablando de una imagen que «encuentro completamente correcta» y no entiende que se esté discutiendo el hecho de que en ella aparezca una mujer. «¿Es que somos talibanes o qué? ¿Hay que ir con un burka por la calle? Pensemos en el siglo XXI. No se puede ser tan absolutamente retrógrados. No estamos en Irak ni vivimos en el siglo XVI», sentencia.

En otros medios, el artista ha ahondado en lo «absurdo» de la polémica y ha defendido también que en la pintura no aparece ninguna connotación sexual, un trabajo que define como «casi un dibujo de verano infantil».