La professora Lluïsa Gago és l’autora del llibre «Memorias de la memoria», que recull onze testimonis de persones que van viure la Guerra Civil Espanyola. El llibre serà presentat aquest divendres, a les 20 hores, a la Llibreria Catalana, de Maó.

Nascuda a Montcada, Barcelona, i llicenciada en Geografia i Història, Lluïsa Gago fa uns 45 anys que viu a Menorca on exerceix de professora de Secundària. L’origen del llibre són unes entrevistes radiofòniques que Lluïsa Gago va fer fa una vintena d’anys en un programa que dirigia a Ràdio Es Castell, anomenat «60 anys després», en el qual va convidar a una sèrie de persones de l’Illa perquè contessin les seves experiències als oients. «Em van oferir la possibilitat de fer un programa radiofònic i vaig acceptar perquè a Barcelona ja n’havia fet. Vaig pensar a fer algun programa relacionat amb la meva especialitat, la Història, i em vaig decantar per la Guerra Civil Espanyola perquè vaig pensar que quedava poca gent que ho hagués viscut i que seria molt interessant poder conservar tots aquests testimonis i vivències», assenyala.

Fa una vintena d’anys Gago va tenir la precaució d’enregistrar aquestes entrevistes personals i ara n’ha publicat onze d’elles, les que ha pogut transcriure, algunes han quedat sense publicar per haver quedat enregistrades defectuosament, tot i que conserva el material. Així, el llibre inclou els testimonis de Maria Lluïsa Serra Garró, Alfonso Sastre Medina,Catalina Coll Camps, Sofía Sintes Rosa, Joan Pons Moya, les germanes Celeste i Victoria Olives Noguera, Antoni Pons Julià, Antoni Cantamisa Manent, Francisco Pons Olives, Josep Llorenç Moya, Pedro Albis Puiggrós i Ángela Grau Gago. «Alguns dels testimonis els tenc en casset i altres els vaig passar a CD, tampoc els he publicats tots, alguns no es conserven en bones condicions, per no fer un llibre molt feixuc. El llibre inclou els testimonis de diferents persones, homes i dones, uns que havien anat a la guerra, altres que estaven en la política. Dels onze testimonis, un d’ells és compartit per dues germanes, deu són de persones menorquines i una és catalana, la meva mare que vivia a Barcelona, perquè durant la Guerra Civil Menorca va estar molt vinculada amb Barcelona», assegura.

La Passionaria menorquina

Tots els testimonis recollits aporten vivències i detalls interessants de com es va viure una guerra que va durar tres anys. Però Gago destaca un d’aquests testimonis, concretament el de la històrica comunista menorquina, Sofia Sintes. «De tots els testimonis el que més em va impressionar va ser el de Sofia Sintes, per a mi és «La Pasionaria de Menorca», la seva vinculació amb la política des que tenia 13 anys, jo la vaig conèixer quan ja era gran, anava per als instituts parlant de la guerra, motivant a la gent, era una passada de dona, era petitoneta, però un nervi», subratlla.