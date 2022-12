El pianista Suso González ofereix aquest dijous, a les 19 hores, un concert al Teatre Principal de Maó en què interpretarà dotze obres que han marcat la seva trajectòria vital i artística. Es tracta d’un concert solidari, per la qual cosa l’import de la venda d’entrades es destinarà íntegrament a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (Aspanob), que tindrà una durada d’una hora i quinze minuts.

Suso González (Ourense, 1965), establert a l’Illa des de fa vint-i-dos anys, ha preparat un repertori musical que reflectirà les músiques que han tingut un impacte en la seva infància, l’adolescència, la joventut i la maduresa; per tant, es tracta d’un autèntic viatge musical pel temps, un recorregut vital-musical que ha modelat la forma de sentir i d’interpretar la música, en definitiva, la forma de vida.

El repertori del concert, que du el nom de «Músiques de la meva vida» i està estructurat en quatre blocs, està format per «Suso is coming Bach», «Shumanndo» i «Scriabizado» per a l’època de la infància; «Let it beatle», «Fuma en el water» i «You got a friend» per a l’adolescència; «Nobody knows», «Blues for jazz» i «I Pay my Bill» defineixen l’època juvenil; i «Maruxa», «S’hort des tarongers» i «Blanca luz» s’identifiquen amb la maduresa.

Viatge musical

El pianista assegura que el concert d’aquest dijous vespre al Teatre Principal és «com un viatge a través de diferents etapes de la meva vida, en la qual hi ha hagut certes músiques i certs estils que han marcat la manera d’interpretar música i la meva forma de ser. La infància està marcada per la música clàssica, l’adolescència està enfocada cap al rock, el pop, el folk, la joventut és el bloc dedicat al jazz, i la maduresa són composicions meves i també de Rut Florit relacionades amb la meva part més personal i familiar».

Així, el primer bloc és un homenatge a Johann Sebastian Bach, Robert Schumann i Alexander Scriabin, el segon està centrat en The Beatles, el rock dur i el folk, el tercer hi ha la presència dels espirituals negres, el blues i el pianista Bill Evans, i el quart hi ha una composició dedicada a la seva filla Maruxa, una altra de Rut Florit, la mare d’aquesta, i el final del concert és amb una peça, «Blanca luz», en homenatge a la família gallega del pianista.