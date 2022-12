Antoni Salvador va rebre, ahir, la insígnia d’or de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca, com a reconeixement pels vuit anys com a president de l’entitat. El lliurament va tenir lloc durant la celebració del dia de la Puríssima, patrona de la coral.

L’acte es va celebrar al Claustre del Seminari i va comptar amb la presència dels integrants del cor, de col·laboradors i dels membres de la directiva. Hi va ser, és clar, Antoni Salvador, així com dues cantaires que enguany deixen la formació, Niní Moll i Marga Seguí, les quals van rebre un ram de flors.

La presidenta del cor, Anna Maria Pons Capella, va pronunciar unes paraules d’agraïment a totes i cada una de les persones que configuren la família de la Capella Davídica. Especialment, per l’esforç que ha representat per a tots l’impacte de la pandèmia, «dos anys difícils» durant els quals «ens ha tocat reorganitzar-nos, redescobrir que, amb cada experiència a què ens enfrontam, podem crear noves connexions i modificar-nos d’una manera, fins i tot, més brillant». I tot, gràcies a l’empenta de la directora del grup, Kàtia Moll, pels seus «bons coneixements de cant coral, la temprança i les moltes ganes de tirar endavant».

Igualment, Pons Capella va agrair l’estaló i aportacions del Bisbat i de la Catedral de Menorca, així com també el que reben de Bep Caules, «per creure, any rere any, en el nostre projecte».

D’Antoni Salvador, la presidenta de la Capella va destacar els anys «molt productius» de la seva presidència. «Per a tu, Toni, la recerca constant de la cultura en majúscules és un deure amb Ciutadella, un valor essencial». Uns «valors i principis que ens esperonen als que feim feina al teu costat», per a continuar endavant per «encarar contratemps i nous reptes», tenint sempre present una frase molt pròpia de Salvador: «Com més mar, més vela».