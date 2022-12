L’Associació Cultural Alternatilla de Mallorca, en col·laboració amb la menorquina Jazz Obert, porta aquest dissabte al Teatre des Born, a les 20.30 h., All-Woman Jazz Band. Una trobada que serveix a l’associació local per presentar també al mateix escenari el programa del 25è Menorca Jazz Festival 2023.

All-Woman Jazz Band està formada per Kika Sprangers, saxo tenor; Cecilie Grundt, saxo; Marta Garrett, veu; Aga Derlak, piano; Blanca Barranco, contrabaix, i Nailé Sosa, bateria. Sis noms de dones de diferents procedències, Holanda, Noruega, Portugal, Polònia, Espanya i Cuba, que es van trobar l’any 2021 a Palma a l’Alternatilla Jazz Festival. Juntes, des del primer moment, van veure el valor de la fusió cultural i la importància de l’aportació de les dones a la creació i la interpretació de la música jazz actual. Des d'aleshores, aquesta és l’aliança implícita d’aquestes sis intèrprets, titllades d’extraordinàries. Tenen com a característica fonamental també el seu paper com a compositores del gènere. Una barreja de sis estils i sensibilitats, amb el resultat de la multiculturalitat. Dalt l’escenari es tradueix en un interessant diàleg musical amb notes d’innovació, llibertat o elegància. S’hi suma el contrast, amb la hibridació d’estils i l’intercanvi cultural que aporta cadascuna, amb identitat musical pròpia. De fons hi ha una forta estima per aquest gènere, amb tot el pes que hi té la improvisació.

Totes aporten el seu repertori, que en global, fa un volum molt considerable de cançons. Música original amb la coincidència en totes elles de Carla Bley, compositora i pianista nord-americana que ha exercit una gran influència en cada una de les sis dones que conformen la formació. El seu talent, explica Aga Derlak, pianista polonesa de All-Woman Jazz Band, és tot un referent d’energia femenina. Aquesta il·lusió, aquesta energia, és la que volen portar avui al Teatre des Born.

Sobre el paper de la dona en aquest estil, elles, des de la formació, el consideren fonamental. Primer, pels valors intrínsecs de la feminitat. O per la imaginació que caracteritza els seus temes i la forma d’interpretar-los. Però també per la història d’aquest estil musical, que es va crear en ple apogeu del sufragisme femení als anys 20 del segle passat als Estats Units. En ple segle XXI, a través del jazz, desplegant el seu talent, és com aquestes sis dones fan els seus somnis realitat, segons ens diuen.