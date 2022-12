El 25è Menorca Jazz Festival 2023 va començar aquest dissabte de forma oficial amb la presentació del programa al Teatre des Born per part dels representants de l’associació cultural que porta en marxa aquest esdeveniment des de fa un quart de segle. Jazz Obert, Associació d’Al·ligàtors Menorca, format per amants del jazz i en marxa des de 1998 per promoure aquest estil musical i portar-lo a diferents escenaris de Menorca, presidida avui per Bernat Casasnovas, presenta aquest nou any diferents propostes caracteritzades per l’eclecticisme dins el gènere i per mesclar el millor dels nostres músics locals amb representants destacats de fora. Una de les cites amb majúscula és Brad Mehldau Trio, dia 26 de febrer, al Teatre Principal de Maó, amb el pianista acompanyat pel contrabaix Larry Grenadier i Jeff Ballard a la bateria.

Per altra banda, aquest 2023 torna a ser possible, un cop passades les restriccions de la pandèmia, el format clàssic del programa, amb l’emblemàtic «Pícnic Vega Jazz». Es farà dissabte dia 20 de maig, al Palmeral de Cala en Blanes de Ciutadella, amb les actuacions de Shanti Jazz Quartet, o el que és el mateix, la veu de Shanti Gordi, Pere Arguimbau a la guitarra, Lluís Gener al contrabaix, i Guiem Pons a la bateria. Hi haurà la Menorca Sona BB (big band de l’Escola de Música de Ciutadella), Isis ‘Apache’ Montero a la veu i piano, que és una de les representants més importants del latin jazz a Espanya; Benjamín Habichuela, percussió, Toni Cuenca al baix, Nailé Sosa a la bateria i Pep Garau a la trompeta. El 25è Menorca Jazz Festival 2023 també recupera el cap de setmana llarg de ball de swing i lindy hop, amb el «Menorca Lindy Exchange», que els dies 28, 29, 30 d’abril i dia 1 de maig ajuntarà en una trobada cultural i gastronòmica a Naomi & Her Handsome Devils, amb The Stockholm Swing All Stars, Monkey Doo Swing Bans, The Swing Crusaders i la Big Band des Mercadal, a més del DJ Martí Segalàs, Topsy i Plátano Manusch. Entre les propostes locals, cal destacar als «Novíssims del Jazz», que dia 6 de maig, a l’Auditori de Ferreries, treu a escena a músics encara estudiants. El combo modern «Fabaixlá» té a Chiara Oliver a la veu, Xavier Juaneda, saxo alt, Iago Perèz, guitarra, i Paula Botella a la bateria, sota la direcció del baix Lluís Gener. També hi haurà Àngel Gelabert Elèctric Quintet, amb ell al piano i teclats, Miquel Bennàssar al baix elèctric, Riccardo Omms a la guitarra elèctrica, Nil Casals a la bateria, i Albert Camacho a la bateria, pad i teclat. Com a figures destacades hem de citar Carlos Sarduy Quartet, dia 31 de març a la Sala Albert Camus de Sant Lluís. El trompetista ve acompanyat per Ronaldo Luna al piano, Felipe Cabrera al contrabaix i Lukmil Pérez a la bateria. Com a plat fort hi ha també el saxofonista Antonio Lizana i el seu jazz flamenc, dia 10 de març al Teatre des Born de Ciutadella, que tocarà amb quintet, «Una realidad diferente», amb Jesús Caparrós al baix, Daniel García al piano, Shayan Fathi a la bateria i Mawi de Càdiz de bailador. El mateix escenari tindrà el pianista Emmet Cohen, dia 7 d’abril, acompanyat per Yasushi Nakaruma, contrabaix, i Kyle Poole, bateria. El Teatre Principal de Maó, per la seva part, acull dia 21 d’abril al saxofonista i compositor Eli Degibri, en quartet, amb Alon Near, contrabaix, Tom Oren, piano, i Eviatar Slivnik, bateria. Per últim, el Casino 17 de Gener de Ciutadella té també una de les propostes fortes del programa. És divendres dia 5 de maig amb Fox Encounter, amb Pere Bujosa al baix; Diego Hervalejo, teclat; Lucas Martinez, saxo tenor, i Josep Cordobés, bateria. No faltarà aquest any la projecció Jazz al Cinema, amb «New York, New York», sota la direcció de Martin Scorsese, a Cine Club de Ciutadella i de l’Ateneu de Maó, dies 29 i 30 de març, respectivament. El «Jazz didàctic» serà el 13 de maig, al Pla de Sant Joan, dins el Festival Amalgama Kids. Dia 20 de juliol, a les Pedreres de s’Hostal-Lhitica, es farà el concert de celebració pròpiament d’aquest 25è aniversari. Programa Cartell d’artistes Brad Mehldau Trio Diumenge 26 de febrer a les 20.30 hores al Teatre Principal de Maó. Antonio Lizana Quintet Divendres 10 de març a les 20.30 hores al Teatre des Born de Ciutadella. Carlos Sarduy Quartet Divendres 31 de març a les 20.30 hores a la Sala Albert Camus de Sant Lluís. Jazz al cinema: «New York, New York» Dimecres 29 de març a les 20.30 hores al Cine Club de Ciutadella, Teatre des Born. Dijous 30 de març a les 20.30 hores al Cine Club Ateneu de Maó, Ocimax. Emmet Cohen Trio Divendres 7 d’abril a les 20:30 hores al Teatre des Born de Ciutadella. Eli Degibri Quartet Divendres 21 d’abril a les 20.30 hores al Teatre Principal de Maó. Menorca Lindy Exchange 2023 A celebrar els dies 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig. Fox Encounter Divendres 5 de maig a les 20.30 hores al Teatre Casino 17 de Gener. Novíssims del Jazz Dissabte 6 de maig a les 20 hores a l’Auditori de Ferreries. Jazz Didàctic Dissabte 13 de maig al Pla de Sant Joan de Ciutadella. Pícnic Vega Jazz Dissabte 20 de maig a les 13.30 hores al Palmeral de Cala en Blanes. Concert Celebració 25è aniversari Dijous 20 de juliol a les 21 hores a les Pedreres de s’Hostal-Lithica de Ciutadella.