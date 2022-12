El Teatre des Born va fer pública aquest dimarts en una trobada festiva tota la seva programació de gener a maig, amb alguns avançaments de començament d’estiu. Al llarg d’aquest mig any passaran pel teatre de Ciutadella més d’una trentena d’espectacles, on destaquen noms del teatre nacional, col·laboracions amb festivals internacionals, espectacles infantils o actuacions que donen visibilitat a grups i companyies locals.

Una nova programació que es va donar a conèixer a les portes de Nadal, i amb tota la il·lusió d’aquestes dates. Josep Marquès, gerent de l’entitat, ho va explicar en destacar «la rebuda formidable que té el Teatre des Born, amb propostes que es converteixen ara en un regal més d’aquestes festes».

La programació d’aquest mig any al davant té grans cites musicals destacades, com el guitarrista Juan Gómez ‘Chicuelo’, amb nous camins sonors del flamenc, dia 5 de febrer. Però aquesta és la temporada d’un gran nombre de propostes escèniques. Sobresurt l’obra «Silencio», un monòleg de l’actriu Blanca Portillo, escrit i dirigit pel dramaturg Juan Mayorga, en una interpretació molt premiada, i que arriba aquí el 31 de març. I la companyia de teatre independent La Calòrica, que tindrà aquest escenari el 2 d’abril amb la comèdia «Els Ocells», igualment elogiada.

La música destaca amb la coproducció amb el Teatre Principal de Palma per presentar el gran títol «La Bohème», de G. Puccini, que dia 4 de març durà a solistes internacionals. I s’hi afegeix la gala lírica Concurs de Cant Joan Pons, de dia 21 de maig, amb alguns dels guanyadors internacionals del certamen celebrat el passat mes de juny a Palma. Per altra banda, destaca la col·laboració amb el 25è Menorca Jazz Festival, que dur en aquest escenari el talent musical d’Antonio Lizana, dia 10 de març, i Emmet Cohen Trio, el 7 d’abril.

El Teatre des Born s’atreveix aquests mesos amb propostes de tall menys clàssic. Ho és la trilogia «Explica Dansa», escena alternativa amb el personatge o artista central Toni Jodar, i orientat a l’aprenentatge didàctic, amb tres espectacles: «Una conferència ballada; tendències d’ara», el 28 d’abril; «Dansa moderna i contemporània», el 26 de maig, i «Tra Tra Tra (Tradició Transmissió i Traïció)», el 7 de juliol.

I pel que fa a las companyies de teatre de Balears, en destaquen dues de Menorca. Primer, Quins Coverbos! amb una adaptació de «Lokus», de Ponç Pons, el dia 15 d’abril. I Tocats pel Teatre, que arriba amb l’obra «Ca ses monges», escrita originalment per Xesc Forteza, els dies 3 i 4 de febrer. S’hi afegeixen les produccions mallorquines «El Jorn del Judici», de Produccions de Ferro, dia 19 de maig, i «Primavera de Bèsties», una coproducció del Teatre Principal de Palma amb la companyia Ovnipresents, que es farà dia 4 de juny.

Tornant a la música, els joves tenen unes quantes nits reservades, per exemple, amb la final del III Festival Musical de Talent Jove, organitzat pel Consell, i que es farà dia 9 d’abril. O amb Ses Bísties de Mongofre, grup que dia 5 del mateix mes d’abril farà l’actuació de la mostra «Born to be Born» que tenia pendent. El duet Pluma, per altra banda, presenta el seu nou projecte, «Claroscuro», dia 14 de maig, creat en la residència de creació del Teatre des Born.

Durant la presentació de l’agenda del Teatre des Born es va destacar als més petits com els grans afortunats, amb una programació que porta a l’Illa per primera vegada El Pot Petit, un dels fenòmens per a públic infantil del país. Aquest grup de música dedicat a la creació i producció artística presentarà aquí dues peces: «El lleó vergonyós», dia 21 de gener, i dia 2 de juliol, «El Pot Petit en concert». S’hi sumen, entre d’altres, «Tot esperant a Will», d’Egos Petits, el dia 5 de maig; «¿Cuándo viene Samuel?», dia 19 de febrer, i «La Maleta», el 23 d’abril.

Pel que fa als artistes locals joves, les escoles de dansa Carmen Estela (3 de juny), Art en Moviment (9 de juny) i l’Orquestra i banda jove de l’Emac (abans, el 8 de febrer) també tenen un espai reservat.

I el teatre d’objectes, amb el Festival Internacional Teresetes (Mallorca), un any més en aquest espai, i que porta la peça de Praga «KAR», el 17 de maig, i «Conservando Memoria», el 12 de març, per parlar de la memòria i dels nostres avis i àvies a partir d’objectes en miniatura. Aquesta temporada també veurem en escena a Agnès Mateus, el 12 de febrer, amb el seu cru però alhora divertit monòleg «Rebota, rebota y en tu cara explota». Es complementa amb la proposta «FAM», dia 22 de gener, de Les Impuxibles, i amb el circ contemporani de la Nueveuno, amb «Suspensión», el 25 de març.

Una programació completa, presentada agraint l’acollida i amb la característica de la varietat, que fa del Teatre des Born un espai «obert a tothom», tal com es va destacar a la festa d'aquest dimarts.