Bous, deesses púniques, vaixells... Aquests són alguns dels gravats descoberts en sa Cova de s'Estable, un hipogeu situat a l'antic lloc de Santa Anna, al mateix polígon industrial de Maó.



Els gravats, com va informar Menorca-Es Diari van ser descoberts recentment, i ara Consell i Ajuntament de Maó per garantir la seva conservació han decidit tancar l'accés a la cova i procedir a la seva restauració per un futur poder-lo fer visitable.





Els investigadors dels gravats, Joan de Nicolás, Miquel Carreras i Vicente Ibáñez Orts, amb la col·laboració de Pere Arnau i la també arqueòloga Mónica Zubillaga, els han enquadrat entre la cultura púnica i l'època romana. Així mateix, han dividit les representacions en tres grups. El primer en bous de cos sencer, la fisonomia fa pensar que podrien ser d'entre els segles V i III abans de Crist. El segon grup troben representacions de Tanit, la deessa de la fertilitat en època púnica, que es troben a la cova dins temples o com a figures aïllades. El tercer grup correspon a gravats d'època púnica en forma de betil (pedra allargada que s'interpreta com una representació de divinitat), relacionats directament amb el món funerari. També s'hi han trobat algunes representacions de tipus romà, encara que són escasses.



Bé d'Interés Cultural

L'hipogeu de Santa Anna està declarat Be d'Interés Cultural. Arran de la troballa d'aquests gravats els tècnics de Patrimoni del Consell van considerar important «controlar i protegir l'accés a l'interior d'aquest hipogeu», per la qual cosa s'ha instal·lat una reixa protectora. També s'aprofitarà per consolidar l'entrada, que ha sofert alguns despreniments, i fer les actuacions requereixen actuacions en matèria de restauració, habilitació i senyalització del monument per fer-lo visitable.





Segons el conveni signat entre Ajuntament de Maó i Consell, aquest últim és el responsable de restaurar i rehabilitar l'estructura interna i externa del monument, mentre que el Consistori, propietari del monument, s'encarregarà de la neteja i habilitació del pas per accedir-hi, que actualment es troba bloquejat per la vegetació.



Aquests dimecres el vicepresident i conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria i la tinent d'alcalde i regidora de Cultura de l'Ajuntament de Maó, Conxa Juanola, han visitat el jaciment acompanyats pel cap del Servei de Patrimoni Històric, Simón Gornés. «Sempre que parlem d'un jaciment de fàcil accés, hem de buscar l'equilibri entre el dret dels ciutadans a visitar-lo i les mesures que s'han de prendre per a la seva conservació», ha assegurat Maria.