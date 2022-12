Entre les diferents activitats i tallers posats en marxa per la Galeria Hauser & Wirth en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques de Menorca hi ha el de realització de mòbils, inspirat en les escultures de l’artista Alexander Calder i destinat a fillets de 5 a 11 anys. Dimarts passat, aquest taller, impartit per Gemma Torrent, responsable d’educació de la Galeria Hauser & Wirth, va tenir com escenari la Biblioteca de Maó, i aquest dimecres es va fer a la de Ferreries.

L’escultor nord-americà Alexander Calder serveix aquí d’inspiració per a la creació de mòbils, o escultures cinètiques, en al·lusió al llenguatge vinculat a l’obra d’aquest artista; fent servir filferros, teixits o materials reciclats. La seva manera de crear està recollida d’una manera didàctica i pedagògica a diferents llibres. Alguns eren damunt la taula d’aquest taller a la Biblioteca de Maó, i van servir de guia per a les creacions dels fillets, incorporant el color, l’equilibri i el moviment, tal com ho feia l’artista, i ajudats per Gemma Torrent.

Aquesta bibliografia forma part dels volums que la galeria d’art contemporani Hauser & Wirth ha donat a la Xarxa de Biblioteques de Menorca, amb la intenció que la seva tasca tengui continuïtat fora de la temporada d’obertura de la galeria, a l’Illa del Rei, i en altres espais, creant sinergies, en aquest cas, a les biblioteques, per a la difusió de l’art. Ha agafat forma amb quatre lots de 14 llibres, repartits tres d’ells a les biblioteques de Maó, Ciutadella i Alaior i la resta, dipositats a les altres dependències de Menorca, i que ara formen part del fons que es deixa en préstec. Però no només són llibres de Calder, sinó que hi ha títols dedicats a Joan Miró, Eduardo Chillida o Rashid Johnson, artista que amb l’exposició «Sodade» va protagonitzar l’esposició de la temporada passada a la Hauser & Wirth de Menorca.

Relacionat amb aquesta galeria i amb les activitats que es fan a les biblioteques de Menorca hi ha també el nom de Louise Bourgeois, creadora pionera amb la seva mirada de dona en el món de l’art. Són significatives de la seva obra les escultures d’aranyes, temàtica que es pot contemplar a la mateixa galeria de l’Illa del Rei, i que ha inspirat un altre taller a les biblioteques de Menorca, el de «L’aranya teixidora», impartit per l’artista ferrerienca Tónia Coll a partir de l’eina de la costura.

N’hi ha altres d’activitats a les biblioteques promogudes per Hauser & Wirth, com la projecció del documental «Louise Bourgeois, the spider, the Mistress and the Tangerine», a Alaior el dia 20 de gener. O la xerrada de Luis Laplace, arquitecte de l’edifici d’aquesta galeria a l’Illa del Rei, per parlar de la integració de l’art en espais no convencionals, i que tindrà lloc a la Biblioteca de Maó dia 26.

Joana Garau, des de la coordinació de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, es refereix a la donació d’aquests 56 llibres com una «contribució magnífica al fons dedicat al món de l’art; per la qualitat dels llibres i la temàtica». Val a dir que molts d’aquests volums estan publicats per la mateixa entitat cultural, l’editorial Hauser & Wirth Publishers; amb un catàleg que inclou llibres i escrits d’artistes, biografies, monografies, catàlegs d’exposicions i textos de col·leccionistes. Defensen des d’aquí que «els llibres són portes fonamentals cap a noves maneres de pensar i de mirar, que proporcionen testimonis vitals i perdurables de les obres i de les idees dels artistes». També Joana Garau es refereix a aquesta contribució a la divulgació a partir del fons dipositat a la Xarxa de Biblioteques de Menorca. I de la mateixa manera, agraeix la col·laboració per impartir diferents tallers a la ciutadania vinculats amb el món de l’art i des de les diferents biblioteques de l’Illa.

El taller de creació d’escultures mòbils, una activitat lúdica destinada a fer arribar l’obra de grans creadors d’art, a infants de 5 a 11 anys, es farà també a les biblioteques des Mercadal (dijus), es Migjorn Gran (divendres), Ciutadella (3 de gener), Alaior (dia 4) i es Castell (dia 5).