El Col·lectiu Folklòric de Ciutadella traurà a la llum en el marc de la Fira de Sant Antoni a Ciutadella, el primer volum d’«Expressions, dites i refranys de Menorca». Es tracta d’un ambiciós projecte editorial, del qual és autor Josep Portella, que estarà format per vuit volums, amb un total de 15.000 entrades, que compta amb el suport del Consell insular i els ajuntaments de Ciutadella i Maó. A partir del dia 18 estarà a la venda a les llibreries de l’Illa.

Aquest primer volum d’«Expressions, dites i refranys», que és el Quadern de Folklore nombres 136-137, conté 1.467 entrades al llarg de 208 pàgines. «S’han classificat no per temps verbal, com les frases ‘anar a...’, sinó per substantius dominants de cada frase, que fa que sigui una classificació diferent i que es pugui fer millor que a partir de l’alfabet, esperant que la consulta sigui més fàcil. Hi ha dites o refranys que tenen més d’un substantiu dominant, no tots tenen un únic substantiu dominant, en poden tenir dos o fins a tres», afirma Portella

El 1984, Quaderns de Folklore va publicar el treball de paremiologia de Joan Pons Moya i nou anys després el «Refranyer menorquí», de Josep Pons Lluch. «Aquests dos quaderns de folklore, voluminosos, que en realitat eren llibres, tot d’una es van exhaurir i feia temps que se’ns demanava la seva reedició, però fer-la de cada un sense saber el resultat econòmic era una mica arriscat; normalment, les reedicions no solen funcionar igual que les primeres edicions. Vaig pensar que seria oportú ajuntar els dos treballs, en part també aprofitar per fer una relectura de totes les fonts que havien emprat els dos, sobretot el Diccionari Alcover Moll, per treure totes les dites menorquines», assegura.

Altres fonts

La seva labor també ha consistit a aprofitar la feina de recopilació i divulgació que du a terme la pàgina electrònica «Expressions típiques de Menorca», a més de revisar el seu arxiu de gloses, donat que «en els glosats també hi ha moltes dites i expressions, refranys no tants, havent de seleccionar el que és més particular i més general. També he anat arreplegant aquests anys xerrant amb la gent i convertir tot açò en un recull que en aquests moments té unes 15.000 entrades. El recull de Pons Lluch en tenia unes 3.000, i moltes coincidien amb les de Pons Moya que en va arreplegar unes 7.000», assenyala.

L’objectiu de Portella és que aquest projecte sigui un recull complet del temps actual, en què les expressions i les dites, no tant els refranys, es van renovant, «sempre se’n creen, passa un temps fins que s’esdevenen populars, però aquelles que superen un àmbit personal o temporal arriben a ser populars amb el pas del temps i d’aquí a uns anys n’hi haurà altres que en aquests moments no ho són, per açò és viva la cultura popular», assenyala.

L’obra s’ha dividit en vuit volums perquè publicar 15.000 entrades era impossible fer-ho en un sol volum, donat que en cada una hi ha una explicació més o manco llarga; a més, l’autor volia que aquesta obra formés part dels «Quaderns de folklore», no fer-ho a part de la col·lecció. «La solució ha estat fer vuit o potser nou toms, uns quaderns dobles, d’unes 200 o 220 pàgines. La idea és publicar-ne dos cada any, o tres si va bé, i en tres o quatre anys publicar l’obra sencera», afirma.

Per altra banda, a mesura que surtin els diferents volums d’aquesta obra, Portella considera que hi haurà l’oportunitat de rebre noves aportacions de relacions, de llistes, de persones que tenen material arreplegat, el que permetrà que el resultat final sigui encara més complet. «Ara publicam el volum «A-Av» i en altres volums que ja estan bastant endavant encara hi ha temps de posar-hi allò que vagi arribant durant aquests temps, perquè la idea és publicar-ne un cada mig any o cinc mesos», subratlla.