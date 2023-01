Aquest dissabte, 14 de gener, Menorca se suma per cinquè any consecutiu a l’Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània: un cant pels drets humans, una iniciativa en la defensa dels drets humans i en suport del refugiats. Però dels 28 jaciments que tenien previst de sumar-s'hi el 2022 s'ha passat només a dos enguany.

Així, està previst que s'encenguin aquests monuments arreu de la Mediterrània amb bengales de fum durant el dia i amb bengales de llum al vespre. Hi participaran diversos punts de les Illes Balears i de la costa peninsular mediterrània, a més de Grècia i el Nord d’Àfrica. A Menorca, enguany l’acció es centrarà aquest dissabte en dos únics punts, un per a cada encesa programada: A les 13 hores s’encendran els talaiots del jaciment de Torre d’en Galmés amb bengales de fum. Es llegirà el manifest de l’acció, que enguany ha estat redactat per Amnistia Internacional; i Annabel Villalonga i Joan Carles Villalonga cantaran «Viatge a Ítaca» de Lluís Llach. L’acte conclourà amb l’escenificació del microteatre «Aquest sol, hi és per a tots?».

A les 17 hores l’acció es desplaçarà a Ciutadella, al jaciment de Montefí, on es començarà amb la conferència d’Assuès López titulada «Les migracions a la Mediterrània». En acabar, es repetirà la lectura del manifest i el cant, i es conclourà l’acte amb l’encesa dels talaiots del jaciment amb bengales de llum cap a les 18 hores. Noticias relacionadas Una nova Encesa de Talaiots amb una partida de 15.000 € El Consell de Menorca va convocar un concurs públic el passat mes de novembre per organitzar aquesta celebració amb un pressupost màxim de 15.000 euros. Compta amb el suport de l’Agència Menorca Talaiòtica i compta amb la col·laboració del Fons Menorquí de Cooperació i Amnistia Internacional. També els Escoltes de Menorca i ASSORME.