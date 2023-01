El Museu de Menorca va registrar un total de 36.829 visitants al llarg de 2022, el que representa el rècord absolut de la seva història, amb un increment de 4.959 visitants -el 15,56 per cent- respecte a l’anterior rècord registrat el 2019, que va ser de 31.879 visitants. «Per al Museu de Menorca és una dada prou important i estem molt contents. Ha estat un any dur, perquè l’exposició ‘El gust és nostre’ va portar molta feina, però hem tingut el reconeixement del públic que ens ha visitat», assegura Carolina Desel, directora del Museu de Menorca.

El 2019, el Museu de Menorca va aconseguir el rècord de visitants, amb 31.870 persones, que no va ser superat durant els dos anys següents a causa de la pandèmia de la covid-19, que van fer disminuir l’afluència de visitants. Així, el 2020 el nombre de visitants va ser de 9.688, i el 2021 de 19.373. «Durant els anys de la pandèmia va venir poca gent, el primer any les instal·lacions van estar tancades durant un temps i posteriorment no es van organitzar tantes activitats com s’anava fent amb anterioritat», assenyala Desel.

El 2022 ha significat l’any de la recuperació i el Museu de Menorca ha pogut organitzar activitat amb plena normalitat, fent un parell d’activitats durant la setmana, amb les quals s’ha obtingut una molt bona resposta per part del públic. En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que l’exposició «El gust és nostre» sobre gastronomia menorquina ha estat un revulsiu important per recuperar les dades de visites. «Aquesta exposició està agradant moltíssim, la gastronomia és un tema universal que atrau la gent i sobretot per les activitats complementàries que s’han organitzat als voltants de la mostra expositiva. L’augment dels visitants s’ha reflectit amb una major presència de turistes perquè l’exposició es presenta en quatre idiomes, català, castellà, anglès i francès. Ha tingut una bona acollida entre el turisme francès, de fet l’any passat, com també, l’anterior, vam tenir més visites de persones de nacionalitat francesa que no anglesos», afirma.

Visitant local

La directora del Museu de Menorca també destaca l’increment significatiu de les visites per part dels menorquins, «a vegades al públic local li costa més que vagi a veure el seu museu, però de moment està anant molt bé, ja tenim un públic menorquí més fidel, és un reconeixement que a poc a poc l’hem anat treballant a través també de les activitats del públic escolar, amb l’organització de 25 tallers de temes de prehistòria, arqueologia, art i dibuix, entre altres», subratlla.