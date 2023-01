El Teatre Principal de Maó reprèn el taller de dramatúrgies contemporànies «L’esclat del drama», que els pròxims dies 8, 9 i 10 de febrer impartirà el dramaturg i artista audiovisual Dionisio Sánchez Loring.

Aquest taller de dramatúrgies contemporànies està adreçat a persones interessades en l’escriptura teatral i la creació contemporània. Té com a objectiu fer una aproximació a la pràctica de l’escriptura dramàtica a través de diferents estratègies i exemples que permetin desenvolupar la pròpia visió creadora.

L’acció formativa de caràcter teòric-pràctic consta de tres sessions de dues hores i mitja cadascuna -de 18 a 20.30 hores- per un preu únic de 70 euros i amb un aforament limitat. Les persones interessades hauran de formular la inscripció entre el 10 de gener i el 3 de febrer en www.teatremao.com (Aula Teatre). Tots els inscrits en el taller gaudiran d’un 50 per cent de descompte a l’espectacle True West (11/02).

En els darrers temps conceptes com el temps i l’espai dramàtic, el diàleg teatral o fins i tot la noció de personatge s’han vist modificats per altres maneres de contar –narrativa, poesia o llenguatge audiovisual– que desborden el propi escenari teatral i les seves possibilitats de representació. Així, a partir d’una sèrie de lectures de fragments teatrals, poemes contemporanis i diferents pràctiques d’escriptura, els participants reflexionaran sobre el nou centre d’atenció del teatre escrit i desenvoluparan una petita peça on posaran a prova els diferents camins i reflexions que s’exploraran en aquest laboratori teatral.

Dramaturg

Dinisio Sánchez Loring és un dramaturg i artista audiovisual que va estudiar Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de Barcelona i també va cursar un Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament en la Universitat Pompeu Fabra.