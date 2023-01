L’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM) celebra els 25 anys de vida. Aquest divendres dia 20, a les 20 hores, hi haurà la presentació a la Sala de la Reina del Teatre Principal de Maó amb l’actuació d’alguns músics de l’OCIM, i es donarà a conèixer la programació per al 2023. L’acte central serà un gran concert a primers de juliol, amb música de Beethoven.

El 1998 es va crear l’Orquestra de Cambra de Joventuts Musicals de Maó, durant la presidència de Francesc Fèlix, per formar una orquestra de músics professionals insular. Els inicis no va ser gens fàcils, amb molts entrebancs en el mateix àmbit musical, fins que 25 anys després s’ha consolidat amb l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM).

Als anys noranta del segle XX Menorca vivia un gran ambient musical, en el qual destacaven els concerts del Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó amb la Capella Davídica i de l’Orquestra del Conservatori de Menorca amb el Cor d’Amics de s’Òpera. La presència de músics amb estudis superiors va animar Francesc Fèlix a crear una orquestra professional de l’Illa, «hi havia una generació de músics que tenien entre 23 i 27 anys amb els estudis acabats i havien tornat a l’Illa que van formar l’Orquestra de Cambra de Joventuts Musicals de Maó, encara que es volia que fos l’orquestra professional de tota l’Illa», recorda el músic Joan Fèlix que va participar des d’un principi en el projecte.

Concert de música antiga celebrat a Ripoll el 2022.

La nova orquestra de corda, formada per 15 músics, es va estrenar el 1998 amb dos concerts, el primer a l’agost a l’església de Ferreries i ensoldemà en un cicle de concerts de JJMM a Maó, i el segon el desembre però com a Orquestra de Cambra Illa de Menorca, subratllant amb el nom la seva voluntat insular. El 1999, l’OCIM dirigida per Fernando Marina va actuar amb èxit a Palma. El 2001, JJMM de Ciutadella va convidar l’orquestra a participar en el seu prestigiós Festival de Música, que comptava amb músics de nivell mundial, interpretant «El amor brujo», de Falla. Un nou suport va ser la participació de l’OCIM en l’enregistrament de la «Missa de Rèquiem», de mossèn Jaume Alaquer, amb el cantant Joan Pons i la Coral SantAntoni, entre altres. Van seguir dos CD més el 2006 i el 2009. Abans, el 2005 JJMM de Ciutadella es va afegir en la gestió compartida de l’orquestra.

Després d’un període de crisi de l’OCIM entre 2009 i 2012, a causa de la conjuntura econòmica, el 2013 Fèlix Ferrer va assumir la presidència de JJMM donant un nou impuls a l’orquestra en els seus quatre anys de mandat.

Punt i apart

L’any 2017 l’OCIM es va convertir en una associació independitzada, amb la formació d’una nova junta presidida actualment per Esther Pons, amb Francesc Prat en la direcció artística i Vicent Salvador en la gestió general de l’orquestra, a més d’altres vocals, segons apunta el responsable de comunicació Pau Marquès.

El concert del projecte «Els musinautes» celebrat el 2021.

L’OCIM desenvolupa cada any dos projectes simfònics, amb la participació d’una quarantena de músics de les diferents seccions de l’orquestra (corda, vent i percussió), com són els concerts d’estiu, que sol inaugura el Festival de Música d’Estiu de JJMM de Maó i Ciutadella, i el concert de Cap d’Any.

També es duen a terme dues produccions d’un format menor amb l’OCIM de cambra, d’entre cinc i nou músics, que tenen lloc en sales més petites de pobles que no tenen teatres com Es Born de Ciutadella i el Principal de Maó, «és una manera d’estar present a altres pobles de l’Illa, com es Mercadal, Alaior, Ferreries i Sant Lluís», afirma.

El 2022 es va començar un projecte nou, de música antiga, és a dir del barroc cap enrere, amb l’assistència del clavecinista i director d’orquestra Dani Espada, a més de participar en el Festival de Música Antiga dels Pirineus a Ripoll i Avià. Enguany el projecte de música antiga es farà a l’octubre a Maó i Ciutadella.

Projecte OCIM Social amb la Fundació Menorca per a les Persones amb Discapacitat el 2022. Fotos: OCIM

Des de fa tres anys es du a terme el projecte «Els musinautes», un concert per a un públic familiar i infantil que es fa amb la col·laboració d’una altra disciplina, com dansa, il·lustració i per enguany serà amb un espectacle de circ, «és un projecte més creatiu de l’orquestra, més dinàmic, que el dissenyam nosaltres mateixos, amb la música que s’interpretarà, es fa en sales com a concert, també en sessions per a escolars o es du a les escoles», assenyala.

I per enguany es farà una òpera, «La boheme», de Puccini, al Teatre des Born amb l’OCIM, l’any passat va ser «La serva padrona» amb Simón Orfila i Irene Mas i la col·laboració del Teatre Principal de Maó.