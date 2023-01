4 de març

Òpera «La Bohème» amb la participació del Cor del Teatre Principal de Palma, el Cor Infantil del Teatre des Born i l’OCIM. Al Teatre des Born,

Festa de Sant Jordi

Òpera per a octet de vent, «Fidelio» de Beethoven, dirigit per Francesc Prat i amb Rodo Gener com a narrador convidat. A diverses poblacions de l’Illa.

7 i 8 de juliol

Concert «La Novena» de Beethoven amb la participació de la Capella Davídica de Ciutadella, el Cor de la UIB i l’OCIM. Dia 7 a les Pedreres de s’Hostal, Ciutadella, i dia 8 al Teatre Principal de Maó.

17 i 18 de novembre

Espectacle familiar «Els Musinautes van al circ». Dia 17 al Teatre Principal de Maó i dia 18 al Teatre des Born de Ciutadella.

29 i 30 de desembre

Concert de música antiga amb la violoncel·lista i directora Viola de Hoog. Dia 29 al Principal de Maó i dia 30 al Teatre des Born.