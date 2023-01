Después del gran éxito de público que tuvo el concierto en directo de Coldplay el pasado octubre, losy ya tienen dos nuevos conciertos programados.

El primero será el 27 de este mes, a las 19.30 horas, y estará protagonizado por la joven cantante Billie Eilish desde el O2 de Londres. Es la primera vez que la artista, ganadora de varios Grammys, lanza a los cines de todo el mundo una actuación en vivo. Serán dos horas de música con un repertorio en el que, según avanzan, se incluirán seis canciones inéditas.

El segundo concierto que tienen programado es para el 3 de febrero a las 19.30 horas, en esta ocasión a cargo de BTS desde Busan, Corea del Sur. El exitoso grupo de k-pop da a conocer ahora a los cines de todo el mundo su gira "Yet To Come", con el que la banda ha logrado batir varios récords. En este caso se trata de una producción para los cines que dejaron grabada antes de disolver el grupo unos años para realizar el servicio militar.

«Más allá de películas, el cine busca ser un lugar de encuentro para la cultura y el ocio de la Isla», explican desde de la gerencia de las salas de cine, que ya ha puesto las entradas a la venta.