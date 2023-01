L’Ajuntament de Maó ha organitzat un programa d’activitats culturals amb el cartell «Viu s’Esplanada», una iniciativa que pretén dinamitzar aquest espai el temps que encara queda de temporada hivernal. Al mateix temps es dona una utilitat a la infraestructura formada per l’envelat instal·lat a la plaça.

Les activitats començaran aquesr dissabte 28 de gener i s’allargaran fins al 12 de març. El cartell està integrat, principalment, per activitats de ball: lindy-hop, zumba, tango, ballada popular, hip-hop, ball en línia, salsa i bachata. A més, hi haurà animació infantil i la festa ciutadana de participació sobre la iniciativa «Futur de s’Esplanada», que comptarà amb la presència de gegants i música en directe, així com jocs familiars i boti-botis. També s’hi han afegit les activitats relatives al programa de Carnaval i al Dia de Balears.

Les entitats que hi col·laboren són Swing Menorca, Monitors Zumba Menorca, Aspanob, LATAU, Casa Nünü, Jesús-Mon Tango, Grup Folklòric Es Rebost, Grup Es Bastió de s’illa, Alba Estudi de Dansa, Tot Ball Menorca i Pasión por el baile.

El batle de Maó, Héctor Pons, afirma que l’Ajuntament continua apostant per traslladar les activitats d’oci a s’Esplanada, ja que «tenim la voluntat de recuperar el batec d’aquest indret de la ciutat, que consideram que és el cor de Maó, ja que és la plaça que uneix totes les artèries de la ciutat».

El regidor de Dinamització Econòmica i Festes, José Manuel García, assegura que, al darrere d’aquest programa, hi ha la voluntat municipal de «fer sortir la gent de Maó i de fer venir a la nostra ciutat la gent d’altres pobles».

Aquest divendres se celebra la tercera sessió de trobades per definir el futur d’aquest espai. Serà a les 19 hores al Museu de Menorca, oberta a les entitats del municipi.