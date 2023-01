L’Ajuntament des Mercadal dona suport a la iniciativa d’’escampar’ la pràctica de la glosa menorquina, declarada fa poc bé d’interès cultural immaterial, amb un taller dedicat al gènere, que s’impartirà des d’aquí de forma gratuïta per a gent interessada de tota l’Illa. Serà a partir del dia 6 de febrer i fins a l’abril, en una durada d’una hora tots els dilluns capvespre. Amb horari de 19,30 a 20,30 h, reunirà al Centre de Convencions de la població alguns dels màxims exponents d’aquesta expressió oral per excel·lència a Menorca, amb el segell de l’entitat Soca de Mots.

Noms sonats en el món actual de la glosa seran els talleristes, com Zès Coll, Annabel Villalonga, Miquel Truyol i Vicent Marí. El taller va adreçat a qualsevol persona interessada a aprendre o millorar les seves capacitats en la glosa, amb l’interès implícit de promocionar-la i fomentar la pràctica d’aquesta tradició oral, que es documenta al segle XVI i agafa rellevància al segle XVIII amb figures com Josep Vivó, primer glosador conegut amb nom i llinatges, tal com referencia des de Soca de Mots Llucia Palliser.

Vinculada en els seus inicis a l’àmbit rural la tradició de glosar, en els darrers anys viu una recuperació en boca d’interessats a tornar al més essencial de la nostra cultura. Un gènere, tanmateix, gens fàcil o minoritari. El taller permetrà aprofundir en la seva forma o en la seva mètrica, entre altres aspectes. La dificultat o complexitat principal pels aficionats, a no ser què sigui un do, quelcom innat, ressalta Llucia Palliser, és que, en ser una composició amb un punt de crítica o sarcasme, has de començar pel final, pensant amb antelació en l’objectiu o l’acudit. Amb el sentit poètic, de fer una lloança, ser mordaç o provocar el riure apareixen les gloses menorquines, amb l’esperit ara de recuperar tota la seva esplendor. El petit creixement que experimenta té com a paradigma el nombre de participants en el concurs de glosa escrita Josep Vivó (fins a 15 en la darrera edició), organitzat pel Consell. I cal fer menció també a la implicació en la defensa de la glosa del desaparegut filòleg i estudiós de la llengua i la particularitat menorquina Joan Francesc López Casasnovas. Per altra banda, els glosats organitzats han tingut anys enrere els noms destacats de Miquel Ametller o Esteve Barceló.

Aquest taller as Mercadal es farà a partir de diverses propostes de treballs, amb la melodia típica de «Ses porgueres» a la guitarra. I amb el premi final de la festa de la glosa, amb tots els participants i talleristes glosant a la Plaça Pare Camps aquesta primavera.