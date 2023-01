La actual presidenta del Orfeó Maonès, Lali Olives, seguirá otros cuatro años al frente de la entidad cultural. Así se aprobó durante la celebración de la asamblea anual de socios, en la que se ratificó la continuidad de todos los miembros de la junta.

Sobre el balance hasta la fecha, la máxima responsable de la entidad destaca que le ha tocado ostentar la presidencia en unos «tiempos extraños». Si el primero fue de toma de contacto, los dos siguientes estuvieron marcados por la pandemia y el último, «que se suponía que íbamos a afrontar con más normalidad, no fue así», reconoce.

No obstante, el Orfeó no ha perdido el tiempo, asegura, y lo ha aprovechado para ponerse al día con las nuevas tecnologías. En ese sentido destaca la instalación de la fibra óptica en la sede y la puesta en marcha de la venta on line de entradas para los espectáculos que organizan.

En lo artístico, Olives pone el acento en el buen momento que vive la entidad en el campo del teatro. Ello gracias al éxito de la compañía Ses Garbo Girls, que con la obra «Orinoco» han viajado por España e incluso han llegado a Madeira; la buena progresión de la compañía joven del Orfeó y la consolidación del proyecto de Perversos de l’Orfeó, de la mano de su director, Manel Navarro.

En lo que se refiere a los retos para la nueva etapa, Olives confiesa que lo principal es «mantener lo que hemos conseguido con bastante esfuerzo y seguir subiendo». La presidenta apunta que el Orfeó Maonès cuenta con una situación económica saneada y una masa social estable, que ronda los 500 socios. En ese sentido asegura que uno de los retos es potenciar un contacto más directo con los socios.

Dentro de las asignaturas pendientes para los próximos años figura poder recuperar una formación como la del coro infantil. La buena noticia en ese campo es que en la coral de mayores se han producido nuevas incorporaciones, lo que ha permitido rebajar la media de edad de las voces.