Desde este jueves y hasta el sábado, la Sala Albert Camus de Sant Lluís recibe, por segunda vez en su historia, al Another Way Film Festival, una muestra cinematográfica sobre progreso sostenible. Iniciativa que cuenta ya con ocho ediciones a sus espaldas y que difunde su mensaje de defensa medioambiental gracias a su condición itinerante.

Se trata de un proyecto impulsado por la cineasta y productora Marta García Larriu. La idea surgió cuando se encontraba rodando en Panamá, «un lugar tan absolutamente paradisiaco», donde comprobó cómo cosas como el coral que se estaba volviendo blanco y la basura encontrada en el mar «chirriaron» en su cabeza. Estamos hablando de algo más de doce años atrás, «cuando el mensaje ecologista y su ruido no estaba tan presente como ahora», señala García. La gota que «colmó el vaso» fue regresar a una playa de la costa vasca en la que cuando era niña buscaba unos cangrejos que descubrió habían desaparecido.

Todo ello desembocó en la organización en Madrid, como sede central, del festival que ahora dirige. La sensibilidad en torno a la protección del medio natural fue creciendo en su interior. «Mi perfil como cineasta y ser consciente de que trabajaba con una de las herramientas más útiles y valoradas para contar historia, hicieron el resto», relata.

Lo que nació como un impulso ha ido creciendo y tomando forma como un proyecto más sólido. «Ahora tengo un mapa mucho más claro de hacia donde vamos», continúa la directora. El propósito es compartir esa hoja de ruta a través de la gran pantalla. A su juicio, el cine es un medio capaz de transmitir «en hora y media» una información que es el resultado de un proceso de investigación «de una forma más accesible y entendible para todos y todas».

Y es que más allá de lo que aparece en pantalla, el Another Way FilmFestival tiene como uno de sus pilares que complementan el proyecto su acercamiento a científicos y expertos en la materia que ayuden a los espectadores a profundizar en cuestiones que se plantean desde un punto de vista global. «Nos ayudan a entender qué rol tenemos cada uno en el lugar que ocupamos y cómo podemos activarnos. El objetivo es incentivar el espíritu crítico y la reflexión», recalca García.

Desde este jueves hasta el sábado, cada día se programará un documental en Sant Lluís. Las sesiones comenzarán a las 20 horas y al final de cada pase un experto en la materia participará para ahondar en la cuestión tratada. Another Way Film Festival está centrado, principalmente, en dar visibilidad a trabajos que no están programados en los circuitos comerciales o que disponen de poca promoción en las salas. Por la condición especial de Menorca, entre las películas elegidas figura una que habla de turismo, «The last tourist». También ha programado «Ascension», documental que estuvo nominado al Oscar en 2021, y «Bigger than us», producción que cuenta con el respaldo de haber sido coproducida por la conocida actriz francesa Marion Cotillard.

Tres propuestas que responden a la filosofía del festival, que pasa por «la necesidad de seguir contando historias de interés en conjunción con el cine de calidad», asegura García.

La cineasta reconoce que «la envergadura de la crisis climática es tal que resulta muy difícil asimilar todas las causas y las consecuencias que tiene». A su juicio abordarlo desde el campo audiovisual «ayuda a la comprensión de dicha complejidad». Sobre todo gracias «al componente emocional, que actúa como palanca para removernos y apelarnos», continúa, para concluir que el cine «es una bellísima herramienta medioambiental, pero también está infravalorada e infrautilizada».