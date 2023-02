Mezquida lleva años dando forma a diferentes proyectos con su música y sus improvisaciones. «Mi figura como creador siempre ha ido in crescendo», señala el mahonés, quien no obstante reconoce que «Talaiot» es «el encargo más importante que he recibido a nivel de creación en mi vida».

El estreno de la obra, que tendrá lugar el próximo 25 de marzo en el Palau de la Música, con Víctor Pablo Pérez en la dirección y acompañado de la orquesta que le ha hecho el encargo, «supone un hito en mi vida y carrera». El artista confiesa tener desde hace tiempo una conexión muy fuerte con el componente primitivo del talaiot, algo de lo que se ha servido para alimentar su «expresividad musical».