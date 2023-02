Mònica Bolufer Peruga (Carcaixent, 1967), catedràtica del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València, ofereix aquest divendres al Cercle Artístic de Ciutadella la conferència «Dones, coneixement i lectura al Segle de les Llums».

La seva intervenció (a les 20 h) serà a l’acte d’homenatge de l’entitat a María Dolores Lorenzo Pico (1936-2017), catedràtica de Física i Química, membre als anys 90 de l’àrea de Ciència de la Secció d’Estudis del Cercle Artístic.

Mònica Bolufer s’enfocarà en tres figures del segle XVIII, Josefa Amar, Inés Joyes i la menorquina Joana de Vigo; tres dones coetànies i elegides aquí com a exemple de participació femenina al Segle de les Llums. Sobre aquest moment de la història, destaca el gran interès i confiança en l’educació que hi havia. Si bé precisa que a l’hora de plantejar l’educació de les dones, en molts casos, es feia amb moltes més limitacions que la dels homes. En tot cas, regien uns criteris més utilitaris, pensant en el servei que podria tenir aquesta educació de cara a la societat o en l’educació als fills, i per descomptat, vinculat a l’acompanyament dels marits. Tot això ocorre, explica, en un context on es multiplica la circulació de llibres, l’alfabetització i la lectura. Que afecta l’educació de les dones, i de vegades, de forma indirecta; amb biblioteques familiars pensades més per als homes de la casa, si bé elles també en fan ús.

Aquestes dones són paradigma també per manifestar la seva insatisfacció amb el model educatiu predominant i el desig d’expandir els seus horitzons a través de la lectura. És per això que Bolufer planteja la lectura de llibres per aquestes dones com una manera de viure vides que no podien assolir; amb els llibres de viatges com a característics per sortir dels límits establerts.

En les seves investigacions, Bolufer veu la Il·lustració com un moviment cultural constituït no només per importants figures de pensadors, sinó per un col·lectiu d’homes i dones amb interès per la societat i els grans conceptes i idearis, com la raó.

En la temàtica de la xerrada d’aquesta catedràtica d’Història Moderna, per primer cop ara a Menorca, tot i que va viure a Ciutadella, on va fer estudis de primària i secundària, en instal·lar-s’hi de petita amb la família, hi trobam el lligam amb l’homenatjada, María Dolores Lorenzo. Mònica Bolufer pensa que li hauria interessat, perquè aquesta inquietud formava part de les seves preocupacions i activitats.

Amb els eixos o interès sempre presents de la història i cultura de les dones, i més enllà de la docència, Mònica Bolufer té diversos llibres publicats, entre els quals també destaca el seu estudi sobre la civilització de la societat i l’individu. Participa ara com a directora en el projecte Cirgen, finançat pel Consell Europeu d’Investigació, i d’àmbit internacional sobre gènere i Il·lustració.