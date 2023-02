El Consell insular ha difós un contracte menor d’obres per executar actuacions de restauració a la torre de Fornells, un dels edificis més notables de Menorca. El pressupost màxim del contracte, segons constata el document, serà de 39.500 euros, encara que es limitarà a l’import que la proposta guanyadora prevegi. La possible desviació pressupostària, detalla l’anunci, anirà a càrrec de l’empresa contractada, llevat que sigui conseqüència directa d’una ordre del Consell. Cal destacar que aquesta oferta s’ha publicat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea; per tant, el contracte menor es pagarà amb l’aportació rebuda dels fons europeus Next Generation.

Evitar despreniments L’objectiu que es persegueix amb aquest contracte és l’execució de les actuacions de restauració i consolidació sobre el repicat dels espais i el morter de ciment de la torre de Fornells amb la finalitat d’evitar possibles despreniments incontrolats d’aquestes capes que puguin ocasionar danys a vianants i visitants. El desenvolupament de les obres, segons consta a l’oferta, s’iniciarà en la data de la formalització de l’encàrrec i finalitzarà amb l’entrega de la memòria. I, en cap cas, avancen des del Consell, la durada del contracte serà superior a un any i no podrà ser objecte de pròrroga. Els interessats poden presentar la seva proposta al Departament de Cultura del Consell insular fins al 27 de febrer. Val a dir que la torre de Fornells va ser declarada Bé d’Interès Cultural i, addicionalment, figura en l’inventari de protecció del patrimoni arquitectònic del municipi des Mercadal.