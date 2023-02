Avalanx, formació liderada per Isaac Mascaró, electrònica en directe, amb els instruments (bateria, guitarra, teclats, baix) i equips del gènere, més acústics, saxos, trompetes, trombons, percussió i una llarga llista de recursos i coneixements musicals, actua al concert de celebració del Dia de les Illes Balears que es farà a Palma.

És una de les properes cites importants que té a l’agenda aquest grup, format per 13 músics menorquins sota la batuta de qui va ser director de la Banda de Música des Migjorn Gran. I que està avalat, entre altres, amb el concert mític a Menorca dedicat a Queen, que va aconseguir reunir unes 10.000 persones l’estiu de 2019. Avalanx, amb tot el seu electronic music dance espectacle, no deixa indiferent... Una (avalanx) allau d’energia i sensacions a partir de remixes, que es van poder viure a Menorca per primera vegada aquest estiu, a les festes de Sant Llorenç, a Alaior, o en el Lago Resort Menorca October Festival, a Ciutadella, també davant un públic massiu. Milers de persones convidades a interactuar en un escenari que es confon amb la platea, i on convergeixen, en una explosió musical, el cant i el ball. Coreografies i posades en escena amb aquest caramull d’instrumentistes i al servei dels grans hits de l’electrònica.

Isaac Mascaró ja va revolucionar en el seu moment el món de les bandes de música a Menorca introduint tots els estils, com el pop-rock, en les partitures de la formació; amb el gran encert de posar fins i tot samba a les places dels jaleos. Aquest músic, llicenciat en tuba i especialitzat en direcció d’orquestra al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, a més de tenir estudis de trompa, violoncel, piano i trombó, omple les -entre cometes- carències musicals que pot tenir l’electrònica, carregada de bucles i repeticions, amb unes bones arrels. Així, trobam una música electrònica amb diferents canvis de to i canvis de tempos; amb múltiples contracants, diferents veus i fins i tot solos d’impressió. Elements, tots ells, que li donen riquesa.

Dia 25 de febrer, en el marc d’aquest Dia de les Balears, actuen a la Plaça de la Reina de Palma, compartint escenari amb Tomeu Penya, qui tocarà abans del grup menorquí. Una hora i mitja d’espectacle, amb diferents temes i un ambient súper festiu, explica Isaac Mascaró. Sonaran en aquest espectacle, que vol ser sorpresa, grans ‘clàssics’ de la música electrònica, com «Amours Toujours» o «Children», sense entrar en més detalls. Després d’aquí, els 14 músics continuen el seu tour mallorquí amb parada al poble de Maria de la Salut, el 22 d’abril, o a Sóller, el 12 de maig. Uns dies després, el dia 20, seran a Ciutadella, a la Plaça des Born, en el festival musical coincidint amb la Trail Menorca Camí de Cavalls.

El gran salt arriba, però, amb un concert a Suïssa, on ja han presentat el projecte, i amb la vista posada al Festival Internacional de Benicàssim, el juliol. Aquest és l’escenari anhelat i segurament un dels més adients per aquesta formació, que incorpora als instruments l’octapad, kaoss pad, sintetitzadors o samples. I que ha vingut, sembla, per revolucionar la música electrònica en directe. Per fer realitat aquest somni musical menorquí, però, calen votacions. A les xarxes socials d’Avalanx s’expliquen tots els passos per poder votar i contribuir individualment a fer-lo realitat.