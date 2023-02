«A quién le importa», como la propia artista reconoce, es sin duda el proyecto más destacado de su carrera por el salto que supone actuar en la Gran Vía. No obstante, la menorquina lleva años pisando escenarios, y a algunos les resultará familiar también por ser una de las voces de los coros de The Other Side, banda que recupera los grandes éxitos de la mítica banda de rock progresivo Pink Floyd. «Ese es un proyecto del que me hace muy feliz también formar parte, he aprendido mucho con ellos actuando en grande salas y en las giras», reconoce.

Igualmente «gratificante», añade, es formar parte de iniciativas más festivas, como es el caso de Fandango All Stars, un grupo de versiones al que Uris también pone voz. Precisamente ese proyecto es el que le hará regresar este viernes a Menorca, ya tienen programado un concierto en el Teatre del Casino 17 de Gener (a partir de las 23 horas) dentro de las fiestas de Carnaval. También actuarán el sábado en Ferreries (Plaça Espanya, 22 horas) y el lunes en Alaior en el marco de la verbena de Sa Plaça (1 madrugada).