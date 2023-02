L'escriptora ciutadellenca Maite Salord ha estat la guanyadora de la vint-i-tresena edició del premi Joaquim Amat-Piniella, organitzat per l'Ajuntament de Manresa i Òmnium Bages-Moianès, per la seva darrera novel·la, 'El país de l'altra riba'.

Salord s'endurà els 2.000 euros en què està guardonat aquest premi i l'estatueta de l'escultor manresà Ramon Oms. L'acte d'entrega serà el 22 de febrer dins la Festa de la Llum de la ciutat catalana.

El premi Joaquim Amat-Piniella és per obres literàries ja publicades. El jurat, format per Llorenç Capdevila, Montserrat Caus, Jordi Estrada, Toni Mata, Genís Sinca i Anna Vilajosana, ha triat l'obra de la ciutadellenca. 'El país de l'altra riba' competia amb altres tres finalistes: 'El temple dels pobres', d’Alfred Bosch; 'La vall de la llum', de Toni Cruanyes; i 'Lliçó d’arquitectura', d’Antoni Vives.

Aquest no és el primer premi que Maite Salord aconsegueix amb la seva darrera novel·la. L'escriptora va guanyar el premi Proa de novel·la al novembre de 2021, un dels premis de referència de la literatura catalana.

L'emigració menorquina cap a Algèria

La novel·la comença amb la caiguda accidental a l'illa de l'Aire d'un avió alemany que venia a bombardejar la costa nord d'Àfrica a l'hivern de 1943, durant la Segona Guerra Mundial. Una altra part de l'acció passa a la ciutat d'Alger, on Alfred Gold i el seu net Daniel, jueus que han travessat França fugint de les tropes nazis, han obert una sastreria. Daniel coneix na Isabel, una jove provinent de Fort l'Eau, municipi fundat per menorquins al segle XIX. En paral·lel, la novel·la es situa a la Barcelona de 2003, on dues joves, na Marta, menorquina, i na Hanna, alemanya que estudia Erasmus es coneixen.