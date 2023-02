Unes obres al pati interior d’una casa al nucli antic de Ciutadella, amb la posterior excavació arqueològica, han posat al descobert un espai d’enterrament amb diversos individus, gran quantitat de ceràmiques i quatre grans lloses de marès amb inscripcions, restes que poden abastar un llarg període de la història de la ciutat, comprès entre l’època medieval posterior a la conquesta de 1287 i l’època moderna. «Ahir [per dimecres] vam acabar les excavacions i ara s’haurà de fer la feina de laboratori que permetrà fixar amb més precisió la cronologia d’aquestes troballes», assegura l’arqueòloga Cristina Bravo, directora del projecte de seguiment de les obres i d’excavació.

Les excavacions, codirigides per Cristina Bravo i Majo León, directora del Museu Municipal de Ciutadella, han permès localitzar en un nivell superficial una gran quantitat de restes antropològiques i de ceràmiques que a priori podrien datar del segle XVIII, encara que la cronologia definitiva s’establirà amb l’anàlisi de les restes materials i, si s’escau, de carboni-14.

Inscripcions

En un nivell inferior s’han trobat quatre grans lloses de marès, en posició horitzontal i perfectament treballades, que presenten una sèrie de gravats, a més d’altres lloses menors, sense decoració i en un estat de conservació més deficient. Les lloses presenten diferents mides, algunes tenen més d’un metre de llargària i amb un pes d’uns 300 o 400 quilos, per la qual cosa ha estat necessari utilitzar mitjans mecànics per traslladar-les a Can Saura.

La troballa de les referides lloses va fer pensar si podien ser tombes, però va quedar descartat després de la seva excavació. «Aquesta troballa és inèdita, almanco a Menorca, s’han d’estudiar i trobar paral·lelismes de què podien ser. Podrien ser lloses de tombes reaprofitades per fer una altra cosa, com un paviment o un camí. Ara haurem de netejar-les com toca, veure si hi ha altres motius ornamentals que no hem vist a simple vista, saber que són realment i fixar la seva cronologia», subratlla Bravo.

Les excavacions han estat autoritzades pel Consell insular i han comptat amb la supervisió d’un tècnic del Servei de Patrimoni.