La bona música Jazz i Blues amb veus i cares conegudes i reconegudes a l’Illa però també amb artistes per descobrir seran protagonistes al panorama cultural d’Alaior aquest proper mes de març. Els quatre dissabtes del mes, sempre a les 20 hores i a la sala de Cultura de Sant Diego d’Alaior -carrer des Banyer-, l’Ajuntament ofereix una programació gratuïta amb quatre concerts els dies 4, 11, 18 i 25 de març.

Concerts i intèrprets

El Cicle d’Hivern de Jazz & Blues inclou quatre propostes amb una dotzena de músics. Obrint el cicle el dissabte 4 tocarà el Shanti Jazz Quartet amb el cantant Shanti Gordi i els músics Pere Arguimbau a la guitarra, Lluís Janer al contrabaix i Guiem Pons a la bateria. L’onze de març serà el torn de SHOUT! de Queralt Albinyana Blues Trio amb la veu de la mateixa Queralt Albinyana acompanyada de Tota Blues amb harmònica, guitarra i veu i Martín J. Merino a la guitarra. Al tercer espectacle el 18 de març torna el Blues amb The Gentlemen Jacks compost per Joe Mina amb veu, baix i harmònica, Nacho Olivar a la guitarra i Pere Moll a la bateria i finalment el dissabte 25 de març Squizo Project tancarà el cicle amb la innovadora proposta de Martín Ríos al saxo, David Vera al baix i Clara Garriga amb collage i poesia en directe.

Les entrades per a tots els concerts són gratuïtes però es poden reservar per internet al web giglon.com. Des del Consistori el regidor de Cultura, Tiago Reurer, destaca que és un cicle de concerts «molt esperat per tothom. És més, ens contacten grups de fora perquè tenen ganes de participar-hi. Estem molt contents de com funciona i amb la resposta del públic, que en edicions anteriors ha omplert la sala de Cultura per gaudir d’uns gèneres musicals que tenen poca oferta a l’Illa».