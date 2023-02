Apropa Cultura és el títol d’un nou programa que fa setze anys es va posar en marxa a l’Auditori de Barcelona i que ara arriba a Menorca. Essencialment, pretén que «persones en situació de vulnerabilitat gaudeixin d’experiències culturals úniques, a través d’una xarxa de programadors culturals i centres i entitats socials que estan convençuts que les arts ens milloren com a persones i com a societat i treballen de manera conjunta per tal que la cultura sigui un element clau per a la inclusió». Aquest objectiu es concreta a través d’entitats que s’hi sumen. A Menorca ja són cinc: el Museu de Menorca, el Teatre Principal de Maó, el Teatre des Born de Ciutadella, la sala Albert Camus de Sant Lluís i la Farmàcia Llabrés. Els organitzadors confien que s’hi afegiran altres programadors culturals.

Salvar els obstacles El programa Apropa Cultura va ser presentat aquest dimarts dematí al Museu de Menorca. Van participar en aquest acte els consellers Miquel Àngel Maria, de Cultura, i Bàrbara Torrent, de Benestar Social, la responsable d’aquesta activitat a les Balears, Maria del Mar Matas, i la directora del departament de Cultura i Ciència de la Fundació «la Caixa», Anna Font. El conseller Miquel À. Maria va destacar que aquesta proposta de programació cultural aconseguirà que «les distintes situacions personals no siguin mai un obstacle per no ser participant actiu de la cultura». També va destacar la importància de la col·laboració entre la xarxa cultural i la xarxa social com a forma d’integració. Per dur a terme aquest programa el Consell ha signat un conveni amb la Fundació la Caixa, amb una aportació de fons públics de 10.000 euros. El programa Apropa Cultura ja compta amb una llarga experiència a Catalunya i ara arriba al conjunt de les Illes. El que proposa és crear una «xarxa inclusiva», que uneixi programadors culturals i entitats socials que treballin amb col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat per facilitar l’accés a la cultura a uns preus molt reduïts. Es crea la plataforma www.apropacultura.cat amb tota la informació, ofertes i oportunitats per gaudir de les propostes.