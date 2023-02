L’IESJoan Ramis i Ramis, de Maó, va inaugurar ahir l’aula-museu del centre, que acull un important llegat històric i patrimonial dels seus 157 anys de vida, en un acte que va comptar amb l’assistència -virtual- del conseller d’Educació del Govern Martí March i la presencial de la presidenta del Consell Susana Mora, el batle de Maó Héctor Pons, el director territorial d’Educació a l’Illa Joan Marquès, la directora de l’institut Raquel Taltavull i professors, professors jubilats i persones que han fet realitat aquest projecte, entre altres convidats.

Alumnes del centre de secundària van ser els responsables de fer una visita guiada a la nova aula-museu, en què els assistents van poder escoltar unes breus explicacions sobre el patrimoni exposat, que inclou material de l’Escola Nàutica de Maó i també de l’arxiu i la biblioteca històrics del mateix institut.

L’espai acull diferents objectes i instruments d’època.

D’entre el material que forma aquesta aula-museu, destaca la bomba pneumàtica de Fleuss, una màquina magneto-elèctrica per a ús medicinal, un model de tors anatòmic humà desmuntable, una brúixola de bitàcola per a navegació, un gravat explicatiu del Sistema Mètric Decimal, un baròmetre de cubeta i l’Atlas Marítimo Español de 1817 que recopila les cartes nàutiques de les costes d’Espanya, la Mediterrània i tots els territoris que formaven part de l’Imperi espanyol a finals del segle XVIII.

La directora del ‘Ramis’ Raquel Taltavull i el coordinador de la Comissió de l’Arxiu i Biblioteca Històric del centre, Enric Camps, van recordar i valorar la labor desenvolupada pels diferents equips directius i professors per fer realitat aquest projecte que preserva un important fons patrimonial de la ciutat i, per extensió, de l’Illa.

Quatre àmbits

L’aula-museu del IES Joan Ramis i Ramis, de Maó, que s’ha distribuït en quatre àmbits, acull material que ha tingut una funcionalitat didàctica i s’ha estructurat per gabinets, com Història Natural,Agricultura, Física i Química, Geografia i Història, i Matemàtiques. També hi ha una selecció de la Biblioteca Històrica que cobreix tots els àmbits docents impartits al centre i està constituïda per exemplars d’origen geogràfic ben divers i que es remunten fins a inicis del segle XVII.

Compromís institucional

La directora del ‘Ramis’ Raquel Taltavull i el coordinador de la Comissió de l’Arxiu i Biblioteca Enric Camps van ser contundents a l’hora de reclamar la col·laboració econòmica i de mitjans del Govern balear, Ajuntament de Maó i Consell insular perquè l’aula-museu sigui una realitat dinàmica i que pugui donar un servei a l’alumnat i fins i tot a la resta de la ciutadania. El conseller Martí March, la presidenta Susana Mora i el batle Héctor Pons van reconèixer el mèrit d’haver creat l’aula-museu i, a més, van destacar la voluntat de les diferents administracions per donar el suport necessari que possibiliti el seu funcionament i aprofitament social.