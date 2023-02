El Consell insular ha destinat un total de 10.927,75 euros per a l'adquisició de vint-i-cinc obres destinant un màxim de 1.000 euros per artista a les galeries Kroma, Encant, The Flat, Pinzellades d’Art, Retxa i Vidrart. Aquestes obres passaran a formar part de la col·lecció institucional amb l'objectiu de posar-la a l'abast del públic en el futur.

El projecte «Illetes. 12 artistes, 6 galeries, 1 territori», impulsat pel Departament de Cultura de la institució insular i coordinat per Carles Jiménez, consisteix en una exposició pública de les obres adquirides i d'altres dels autors seleccionats a cada galeria, que ha proposat a dos dels autors que estan més lligats a elles, aquells que els hi donen personalitat i en defineixen el discurs. Els artistes són Rita Moreno i José Ángel Sintes, de la galeria Encant, del 3 de març al 5 d’abril; Jorge Fernández Alday i Blas Garcia, de la galeria Vidrart, del 3 de març al 3 de maig; Charo Jansà i Jeroni Marquès, de la galeria Kroma, del 3 de març al 3 d’abril; Anna Ripley i Hombre López, de la galeria The Flat, del 3 de març al 3 de maig; Cosme Sans i David Cerratot, de la galeria Pinzellades d’Art, del 3 de març al 27 de març; i Lluís Real i Thomas Jarry, de la galeria Retxa, del 3 de març al 3 de maig. Programa Aquest reconeixement i col·laboració a la labor de les galeries i dels artistes s'articula al voltant d'un programa d'adquisicions que permetrà incrementar la col·lecció institucional del Consell insular i alhora afavorir artistes i galeries que tenen obertes les seves portes en els mesos d'hivern, beneficiant així la comunitat local.