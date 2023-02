S’Albaida celebrará el 25 aniversario de su fundación subido a un escenario. Lo hará el 1 de abril, a las 20 horas, en el Teatre Principal de Maó, en un concierto organizado por el departamento de Cultura del Consell insular. Estamos hablando del que sin duda ha sido uno de los grupos menorquines más importantes de las últimas décadas y con mayor proyección fuera de la Isla. Una aventura que comenzó en el verano de 1998 y terminó en el estío de 2012 con un memorable concierto en Sant Lluís.

Durante los 14 años que la banda de folk estuvo en activo, editaron una maqueta y seis discos. Trabajos con el que acumularon un buen número de canciones alimentadas por la música de raíz y la tradición. «Éramos jóvenes, teníamos ganas y espíritu; han pasado los años, y aún lo conservamos», resumía durante la presentación del concierto uno de sus miembros, Joan Carles Villalonga.

Por S’Albaida, a lo largo de los años, pasaron hasta once miembros y para el concierto de conmemoración se contará con los tres cantantes que han formado parte del grupo: Miquel Mariano, Anna Ferrer y Joan Carles Villalonga, acompañados por los músicos Nicolau Espinosa, Borja Moll, Annabel Villalonga, Nico Sáiz y Moisés Pelegrí.

Un plantel de artistas que en su gran mayoría ha seguido ligado al mundo de la música a través de diferentes proyectos. En representación de todos ellos, tomo la voz la más joven de todos, Anna Ferrer, quien se unió al grupo con tan solo 14 años. «El regreso es muy emocionante; si no hubiera entrado en S’Albaida no sé si hoy día me dedicaría a la música. Me ayudó a descubrir que se podía vivir de cantar folk, una música para minorías», explicó la artista.

El grupo se vio favorecido por una eclosión de la música de raíz a nivel nacional, una época en la que el género dio un gran salto de popularidad aupado también por la proliferación de festivales y publicaciones especializadas, alguna de las cuales llevaron a S’Albaida en su portada. El conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, se hacía eco de unas líneas leídas en «Enderrock» y que se referían «al grupo que revolucionó el folk menorquín». A juicio del conseller, a S’Albaida hay que atribuirle el mérito de «situar la música menorquina en el centro de la música de Menorca».

En representación de ‘Principal’, tomó la palabra la concejala de Cultura de Maó, Conxa Juanola, quien rescató de la memoria el recuerdo de «gente muy joven que nos transmitía la alegría y la esperanza de que es posible la recuperación de la música de raíz». En ese sentido, señaló que si el papel que en ese género jugo en su día el grupo Traginada supuso una «revolución», en el caso de S’Albaida no lo fue menos.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del próximo martes con un precio de 15 euros en platea y de 12 euros para el resto de las localidades.